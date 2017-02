Superbakterie polecą w kosmos

Wkrótce superbakterie, które rocznie powodują śmierć milionów ludzi na świecie, zostaną wysłane w kosmos.

Zdjęcie Gronkowiec złocisty zostanie wysłany na ISS /©123RF/PICSEL

Już 14 lutego na pokładzie rakiety SpaceX Falcon 9 znajdzie się niezwykły pakunek - potencjalnie śmiertelne, antybiotykooporne superbakterie. Zostaną one wysłane na orbitę w celu sprawdzenia, jak zachowują się w środowisku mikrograwitacji. Bakterie będą badane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).



Pomysł ten ma na celu poszerzenie wiedzy m.in. o gronkowcu złocistym opornym na metycylinę (MRSA), który każdego roku zabija więcej Amerykanów niż HIV/AIDS, choroba Parkinsona, rozedma płuc i zabójstwa razem wzięte. Naukowcy zamierzają sprawdzić, jak superbakterie zachowują się w środowisku mikrograwitacji, co może mieć potencjalne zastosowanie terapeutyczne.



Badania na superbakteriach będą prowadzone w laboratorium na ISS i są finansowane przez NASA.



- Będziemy wykorzystywać środowisko mikrograwitacji panujące na ISS, aby przyspieszyć opracowywanie nowych leków tu na Ziemi - powiedziała Anita Goel, CEO firmy biotechnologicznej Nanobiosym.



W 2015 r. firma Nanobiosym opracowała urządzenie znane jako Gene-RADAR - pierwszy na świecie przenośny skaner, który umożliwia diagnostykę dowolnej choroby w czasie rzeczywistym. A to w cenie 1/10 powszechnie wykonywanych testów diagnostycznych. Gene-RADAR będzie wykorzystywany na ISS, aby ocenić, jak szczepy MRSA mutują w środowisku mikrograwitacji.



Dzięki temu, zespół Goel opracuje nowe modele mutacji antybiotykoopornych patogenów, które mogą pojawić się na Ziemi w ciągu najbliższych lat, zwiększając szanse na opracowanie odpowiednich leków.



- Nasza umiejętność przewidzenia mutacji lekoopornych bakterii z Gene-RADAR doprowadzi do stworzenia kolejnych generacji antybiotyków, które są lepiej dostosowane do zahamowania rozprzestrzeniania się na świecie najniebezpieczniejszych patogenów - powiedziała Goel.



Na tym etapie, naukowcy nie wiedzą, jak szczep MRSA będzie zachowywał się w nowym środowisku, z dala od Ziemi. Poprzednie badania nad bakteriami w przestrzeni kosmicznej wykazały, że mikrograwitacja przyspiesza ich wzrost. Jest to konsekwencją faktu, że w przestrzeni kosmicznej niektóre białka związane z metabolizmem są bardziej aktywne, a niskie dawki promieniowania kosmicznego mogą zmieniać aktywność niektórych genów.



Planowane badania są bardzo ważne, bo rosnąca antybiotykooporność staje się coraz większym zagrożeniem dla ludzkości. W samych tylko Stanach Zjednoczonych z 90 000 osób zakażonych MRSA każdego roku, umiera aż 20 000.