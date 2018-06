Superatomy zwiastują przełom w elektronice

Większość nowoczesnych technologii wykorzystuje półprzewodniki - materiały, w których ładunki przemieszczają się z jednej grupy atomów do drugiej. Zwykle wygląda to tak, że pojedynczy elektron jest przekazywany między dwoma atomami. Naukowcy szukają sposobów na transfer więcej niż jednego elektronu na raz i uważają, że kluczem do tego są superatomy.

Zdjęcie Nowe metody opracowywania superatomów mogą oznaczać lepsze baterie i czipy /123RF/PICSEL

Superatomy to dziwne struktury - są zbudowane z klastrów atomów, ale działają jak jeden twór. Czasami mogą przez to naśladować właściwości różnych atomów lub pierwiastków. Naukowcy od dłuższego czasu szukają stabilności ładunków, a teraz opracowano nowy szablon do budowy superatomów.



- Półprzewodniki są stosowane w każdej dziedzinie życia, a superatomy mogłyby znacznie zwiększyć transfer elektronów. Opracowaliśmy nowe podejście, w którym można syntetyzować superatomy oparte na metalu - powiedział prof. Shiv Khanna z Uniwersytetu Virginia Commonwealth.



Naukowcy skupili się na pierwiastkach alkalicznych, które mają pojedynczy elektron na zewnętrznej powłoce. To czyni je wysoce reaktywnymi substancjami. Usunięcie tego elektronu wymaga niewielkich ilości energii, ale usunięcie więcej dodatkowych jest znacznie bardziej kosztowne. Dzięki temu są idealnymi kandydatami do przeobrażenia w superatomy. Grupa atomów alkalicznych może przekazywać i odbierać elektrony z wykorzystaniem niewielkich ilości energii.



- Takie cegiełki, które mogą przyjmować lub przekazywać wiele ładunków, ostatecznie miałyby szerokie zastosowanie w elektronice - powiedział Khanna.



Superatomy alkaliczne już zostały stworzone. Nowy szablon daje naukowcom możliwość ich wydajnego tworzenia, a także opracowywania aplikacji użytecznych w codzienności.