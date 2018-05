Stworzono w pełni biodegradowalną butelkę na wodę

Angielska firma Choose Water opracowała biodegradowalną i nadającą się do recyklingu butelkę na wodę. Używanie tego typu produktów ma zmniejszyć liczbę plastików zanieczyszczających oceany.

Zdjęcie Fot. Choose Water /materiały prasowe

Butelka jest wykonana w 100 proc. z papierowej pulpy, która jest formowana próżniowo wokół wodoszczelnego szkieletu o odpowiednim kształcie. James Longcroft, wynalazca butelki, uważa, że jego projekt rozwiąże wiele globalnych problemów.



- Nasza butelka nie szkodzi środowisku, ulega degradacji w ciągu kilku miesięcy w oceanie lub na wysypisku śmieci i może zostać poddana recyklingowi. Nie jest ważne, gdzie skończy, bo i tak nie spowoduje żadnych szkód - powiedział James Longcroft.



Co równie ważne, wszystkie zyski ze sprzedaży butelek trafią do organizacji non-profit o nazwie Water for Africa. Rozwój projektu można wspierać na platformie crowdfundingowej IndieGoGo.



Niedawne badania wykazały, że od lat 50. ubiegłego wieku wyprodukowano aż 8,3 mld ton wyrobów z tworzyw sztucznych. Aż 79 proc. tych produktów nie zostało poddanych recyklingowi ani spaleniu. Ponieważ ich rozkład zajmie 400 lat, aż 6,3 mld ton odpadów z tworzyw sztucznych znajduje się na wysypiskach śmieci lub pływa w oceanach. Liczba ta wciąż rośnie.