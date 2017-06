Stworzono superwytrzymałą i wyjątkowo elastyczną postać węgla

Naukowcy odkryli nową formę węgla, która jest twarda jak skała, a jednocześnie rozciągliwa jak kauczuk.

Zdjęcie Tak wygląda struktura przestrzenna nowo odkrytej formy węgla /fot. Timothy Strobel /materiały prasowe

Ogrzewając węgiel do temperatury 1000oC, naukowcy odkryli nową postać tego pierwiastka. Jest ona bardzo wytrzymała, a jednocześnie niezwykle elastyczna, jak kauczuk. Dobrze ponadto przewodzi prąd elektryczny.



Nowa forma węgla nie tylko wykazuje niezwykłe właściwości. Metoda, której użyto do jej wytworzenia, może stanowić furtkę do odkrycia całych grup materiałów, wcześniej nieznanych nauce.



Węgiel jest czwartym najpowszechniejszym pierwiastkiem we wszechświecie. Jest też drugi pod względem obecności w naszym organizmie (po tlenie). Naukowcy nie mają wątpliwości, że to kluczowy składnik form życia, jakie znamy. Niezwykłe właściwości fizyczne węgla sprawiają, że może przyjmować on różne formy. Węgiel może być śliski i miękki - pod postacią grafitu - a może również zorganizować się w najtwardszy minerał na Ziemi - w formę diamentu.



Po podgrzaniu węgla do temperatury 1000oC i poddaniu go ciśnieniu 250 tys. wyższemu od ciśnienia atmosferycznego, można wytworzyć ultramocną, a jednocześnie superelastyczną formę węgla. Naukowcy przekonują, że może ona znaleźć zastosowanie w egzoszkieletach w przyszłych misjach kosmicznych.



- Lekkie materiały o dużej wytrzymałości i sprężystości są bardzo pożądane w dziedzinach, w których waga produktu jest ważniejsza od kosztu jego produkcji - powiedział Zhisheng Zhao z Uniwersytetu Yanshan.



Zespół Zhao odkrył optymalne warunki, które pozwalają na wytworzenie niezwykłej postaci węgla. W nowo opracowanym materiale atomy węgla tworzą zarówno wiązania grafito- oraz diamentopodobne, a ułożenie pierwiastka w warstwy zbliżone do grafenu, pozwala na zachowanie miękkości oraz wytrzymałości.



Innowacyjny materiał nie ma jeszcze oficjalnej nazwy, obecnie jest znany jako "sprasowany szklisty węgiel".