Stworzono przewód elektryczny o szerokości trzech atomów

​Naukowcy stworzyli najmniejszy przewód elektryczny na świecie - ma on szerokość zaledwie 3 atomów.

Zdjęcie Naukowcy stworzyli najmniejszy nanodrut na świecie /©123RF/PICSEL

Nanodrut został zbudowany z diamonoidów, mikroskopijnych fragmentów diamentów, przypominających molekularne klocki LEGO. Zostały one przyłączone do atomów siarki i miedzi. Osiągnięcie to może zostać wykorzystane w elektronice ubieralnej przyszłości, doprowadzając do opracowania tkanin, które wytwarzają energię elektryczną przez sam ruch.



- To, co udało nam się dokonać, może doprowadzić do stworzenia miniaturowych przewodów elektrycznych. Proces ich wytwarzania jest niezwykle prosty, ich synteza zachodzi w jednym naczyniu w ciągu zaledwie pół godziny. To tak, jakby diamonoidy wiedziały, jak się ze sobą łączyć - powiedział Hao Yan z Uniwersytetu Stanfordzkiego.



Diamonoidy, które występują naturalnie w cieczach ropopochodnych, mają strukturę podobną do klatki, wykonaną z węgla i wodoru. Są one silnie przyciągane do siebie przez tzw. siły van der Waalsa. Sprawia to, że diamonoidy w naturalny sposób tworzą bardzo silne, mikroskopijne łańcuchy.

Zdjęcie Innowacyjny nanodrut jest zbudowany z diamonoidów połączonych z atomami miedzi i siarki /materiały prasowe

Reklama

Nie jest to pierwszy raz, gdy naukowcy opracowali nanoprzewody zdolne przewodzić prąd elektryczny. Ale struktura o szerokości 3 atomów jest najmniejszą, jaką kiedykolwiek udało się stworzyć.



Obecnie uczeni eksperymentują podstawiając w miejsce siarki i miedzi inne atomy, aby zweryfikować plastyczność metody. Być może już wkrótce dzięki tego typu badaniom, nasze inteligentne ubrania same będą wytwarzały prąd. Wystarczy, że będziemy się ruszać.