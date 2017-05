Stworzono najsilniejszy kwas organiczny

Naukowcy stworzyli najsilniejszy kwas organiczny w historii. Do czego może się przydać?

Zdjęcie Po co chemiką tak silny kwas organiczny? /©123RF/PICSEL

Do tej pory najsilniejszym znanym nauce kwasem był kwas fluoroantymonowy. To tzw. superkwas, który posiada w danych warunkach większą kwasowość niż 100 proc. kwasu siarkowego. Kwas fluoroantymonowy jest mieszaniną kwasu fluorowodorwego i pentaflorku antymonu. Teraz udało się stworzyć substancję jeszcze silniejszą.



Uczeni z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii (UNSW) w Australii użyli silnie naładowanych jonów białkowych (HCPI), aby dodać protony do pierwiastków i cząsteczek, które nie tworzą wiązań chemicznych (np. gazy szlachetne).



- Odkryliśmy, jak stworzyć jony białkowe w wysoce naładowanych stanach, tak reaktywnych, że mogą przenosić protony do cząsteczek, które normalnie są na nie obojętne, np. argon czy azot - powiedział Alex Donald, jeden z autorów odkrycia.



Dzięki takiej operacji udało się stworzyć niezwykle silny kwas. Czy chemicy będą w stanie go wykorzystać? Okazuje się, że tak. Obecnie, gdy naukowcy analizują białka, stosują technikę zwaną spektrometrią masową - jonizują atomy lub cząsteczki, a następnie rozdzielają w zależności od ich masy i ładunku przy pomocy pola magnetycznego. Metoda ma jednak poważną wadę - aby zadziałała, białka muszą mieć masę poniżej 10 kDa (kilodaltonów), co jest frustrujące, gdy chce się zbadać większe cząsteczki.



Przy użyciu nowo powstałego kwasu można sekwencjonować większe białka.