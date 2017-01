Stworzono najpotężniejszy laser impulsowy na świecie

W Czechach uruchomiono nowy, warty 48 mln dolarów superlaser. Naukowcy twierdzą, że urządzenie o średniej mocy 1000 W jest 10 razy silniejsze niż jakikolwiek inne na świecie.

Zdjęcie DiPOLE 100 jest najpotężniejszym laserem na świecie - na razie nieoficjalnie /©123RF/PICSEL

Superlaser został zbudowany przez brytyjski instytut Central Laser Facility (CLF) i HILASE, czeski projekt badawczo-rozwojowy prowadzony w Czeskim Instytucie Fizyki.



- To rekord świata, który jest ważny pod wieloma względami. Technologia, którą udało nam się opracować zmieni zastosowanie wysokoenergetycznych laserów - powiedział John Collier, szef CLF.



Wspomniany rekord świata nie nie został jeszcze zweryfikowany. Zanim to się nie stanie, nie będzie można go uznać za oficjalny. Naukowcy twierdzą, że rekordową moc lasera osiągnęli w grudniu 2016 r. w placówce badawczej w Dolní Břežany.



Fizycy donoszą, że opracowany przez nich DiPOLE 100 generował wiązkę lasera o średniej mocy 1000 W nieprzerwanie przez godzinę. To dopiero początek, bo urządzenie mogłoby pracować znacznie dłużej.



Najpotężniejsze lasery na świecie dzieli się na dwie grupy (w zależności od sposobu pracy): lasery pracy ciągłej, emitujące promieniowanie o stałym natężeniu i lasery impulsowe, emitujące impulsy światła w równych odstępach czasu. DiPOLE 100 to laser impulsowy. Inne wysokoenergetyczne lasery to Texas Petawatt Laser (TPL) w Austin i Laser for Fast Ignition Experiments (LFEX) w Osace.



- Te lasery mają bardzo wysoką moc szczytową, którą mogą osiągnąć jedynie kilka razy dziennie. Nie dysponują one tzw. średnią mocą. Jest to kombinacja szybkości powtarzania i energii. Nasz laser ma najwyższą średnią moc spośród istniejących laserów. Szybkość powtarzania w Osace i Austin jest znacznie niższa od DiPOLE 100 - powiedział Tomas Mocek, szef HiLASE.



Brytyjsko-czeski zespół fizyków ma nadzieję na komercjalizację DiPOLE 100 do końca 2017 r.