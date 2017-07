Stworzono mikroroboty do oczyszczania wody

​Dostęp do wody pitnej jest jednym z podstawowych praw człowieka, ale w wielu miejscach na świecie jest z tym problem. Naukowcy opracowali nowe narzędzie, które pomoże usunąć niebezpieczne bakterie z wody, czyniąc ją zdatną do spożycia.

Zdjęcie Janus pomoże oczyszczać wodę /materiały prasowe

Metoda opublikowana w "ACS Applied Materials & Interfaces" wykorzystuje specjalnie opracowanego mikrobota, który może poruszać się i zabijać bakterie chorobotwórcze, takie jak E.coli. Mikroboty są sferyczne, w połowie pokryte magnezem, a w połowie złotem, żelazem i nanocząstkami srebra. Ze względu na swoją specyficzną, dwoistą naturę, mikroboty nazwano Janus (od rzymskiego boga o dwóch twarzach).



Kiedy mikroboty zostaną upuszczone do wody, magnez reaguje z cieczą, tworząc pęcherzyki wodoru i popychając urządzenie naprzód. Podczas tego ruchu, bakterie przyklejają się do złota i są szybko wchłaniane przez nanocząstki srebra. Dzięki kształtowi sfery, Janus ma kontakt z jak największą ilością bakterii.



Janus był testowany w warunkach laboratoryjnych. Magnez zawarty w mikrobocie wystarcza na 15-20 minut jego napędzania. Mikroboty są w stanie zabić ponad 80 proc. bakterii znajdujących się w wodzie. Janus jest znacznie skuteczniejszy od innych technologii do oczyszczania wody wykorzystujących nanocząstki srebra.



Mikroboty takie jak Janus mogą być idealne w miejscach, gdzie jest trudny dostęp do wody pitnej lub tam, gdzie inne metody sterylizacji oznaczają utratę zbyt dużych ilości cennego płynu.