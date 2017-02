Studenci z Wrocławia zbudowali kosmiczną wiertarkę

​Studenci z Wrocławia zbudowali wiertarkę, która ma umożliwić wydobywanie surowców spod powierzchni asteroid. Projekt trafił do finału prestiżowego programu REXUS Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Zdjęcie Wiertarka, która ma umożliwić wydobywanie surowców spod powierzchni asteroid /materiały prasowe Smog widziany z orbity

Projekt wrocławskich studentów DREAM (DRilling Experiment for Asteroid Mining) ma na celu zbadanie parametrów procesu wiercenia w warunkach mikrograwitacji i próżni. Zostanie to osiągnięte poprzez monitorowanie działania wiertła i zachowania urobku. Studenci chcą przez to określić, jakie wyzwania czekają na przemysł górniczy w przestrzeni kosmicznej.

-Bardzo mocno wierzymy, że w ciągu najbliższych kilkunastu czy kilkudziesięciu lat ludzkość zacznie bardzo poważnie rozważać pozyskiwanie surowców z asteroid. W ostatnim czasie jest głośno o amerykańskich firmach, które planują już misje w kierunku asteroid. Jednak kiedy zrobiliśmy swój wstępny research bardzo szybko zorientowaliśmy się, że nikt nie zbadał bardzo prostych i fundamentalnych zjawisk związanych z tego typu podejściem do wydobycia - mówi Dorota Budzyń, z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, koordynatorka DREAM Project.

- Jak wydobywać na Ziemi wiemy, ale jak zachowuje się urobek w trakcie wiercenia i co trzeba przewidzieć w trakcie projektowania aparatury do jego przechwytywani w warunkach mikrograwitacji i próżni? Są to podstawowe pytania, których przed nami nikt nie zadał i postaramy się na nie odpowiedzieć, opierając się na wynikach naszych badań przeprowadzonych w przestrzeni kosmicznej - dodaje Dorota Budzyń.

Projekt bierze udział w międzynarodowym programie, koordynowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), Szwedzką Krajową Radę ds. Przestrzeni Kosmicznej (SNSB) i Niemiecką Agencję Kosmiczną (DLR), o nazwie REXUS (Rocket EXperiments for University Students). Program polega na wysłaniu przygotowanych przez grupy studenckie z całej Europy, eksperymentów na wysokość ok. 100 km na pokładzie rakiety suborbitalnej, przeprowadzenia pomiarów oraz analizy otrzymanych wyników.

Zespół DREAM składa się z siedmiu studentów Politechniki Wrocławskiej i jest pierwszym krajowym zespołem, który zakwalifikował się do tego etapu programu REXUS oraz drugim studenckim polskim zespołem związanym z badaniami w przestrzeni kosmicznej. Studenci obecnie szukają środków na wyjazd 7-osobowego zespołu do kosmodromu Esrange oraz popularyzowanie wyników badań po locie. Aby znaleźć potrzebne fundusze zespół założył akcję crowdfundingową na stronie odpalprojekt.pl.

- Do tej pory wydaliśmy prawie 25 000 zł na budowę naszej aparatury. Ponadto mieliśmy także sponsorów, którzy wspierali nas swoimi produktami czy usługami i dzięki temu udało nam się zbudować urządzenie zdolne do pracy w przestrzeni kosmicznej z naszym stosunkowo niskim budżetem. Obecnie nasz eksperyment jest już przekazany ekspertom z DLRu (Niemiecka Agencja Kosmiczna), teraz to my musimy do niego dojechać, żeby w marcu przygotować go do lotu w kosmos z kosmodromu Esrange na kole podbiegunowym w Szwecji. - zdradza Dorota Budzyń.