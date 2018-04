Siedem miliardów ludzi oddycha zanieczyszczonym powietrzem

Siedem miliardów ludzi, czyli ponad 95 proc. światowej populacji, oddycha powietrzem, które przekracza niezdrowe poziomy zanieczyszczeń. Z kolei aż 60 proc. żyje na obszarach, które nie spełniają nawet najbardziej podstawowych norm jakości powietrza.

Zdjęcie Zanieczyszczenie powietrza to poważny problem dla całej ludzkości /AFP

Powyższe rewelacje pochodzą ze State of Global Air 2018, corocznego raportu dotyczącego ekspozycji światowej populacji na zanieczyszczenie powietrza i jego wpływu na zdrowie. Okazuje się, że zanieczyszczenie powietrza przyczyniło się do 6,1 mln przedwczesnych zgonów na całym świecie, głównie w postaci udarów, zawałów serca, raka płuc i przewlekłej choroby płuc. Oznacza to, że zanieczyszczenie powietrza jest czwartą najczęstszą przyczyną śmierci, którą wyprzedza tylko nadciśnienie tętnicze, zła dieta i palenie papierosów.



Mimo rosnącej świadomości problemu, sytuacja jest coraz bardziej skomplikowana. W 2014 r. 92 proc. ludności świata mieszkało w miejscach, w których zalecane przez WHO normy jakości powietrza nie zostały spełnione. W 2017 r. to aż 95 proc. globalnej populacji. Najbardziej dotknięci zanieczyszczeniami są osoby, które żyją w krajach o niskich i średnich dochodach. Szczególnie zagrożone są Chiny i Indie.



Zanieczyszczenie powietrza to nieprzyjemny koktajl gazów i mikroskopijnych cząstek siarczanów, azotanów, amoniaku, chlorku sodu, węgla i pyłów zawieszonych.