Rośliny uprawiano już 30 000 lat temu

Jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości był moment porzucenia stylu zbieraczego i osiedlenie się na farmach. To wydarzenie mogło nastąpić dopiero po udomowieniu zbóż, takich jak pszenica i jęczmień. Naukowcy odkryli, że miało to miejsce 10 000 lat wcześniej niż do tej pory uważano.

Zdjęcie Rolnictwo odegrało kluczową rolę w ewolucji człowieka /© Glowimages

Śledząc geny niektórych najczęściej uprawianych roślin domowych na świecie (w tym pszenicy i jęczmienia) dowiedziono, że ludzie hodowali rośliny nawet 30 000 lat temu.



- Nasze badania zmieniają naturę debaty na temat pochodzenia rolnictwa, pokazując, że długotrwałe procesy naturalne prowadzą do udomowienia - stawiając nas na równi ze światem naturalnym, w którym mamy organizmy takie jak mrówki, które udomowiły grzyby - powiedział prof. Robin Allaby, współautor badań.



Obecnie wiadomo, że istniało kilka różnych centrów zajmujących się udomowianiem zbóż. W Chinach uprawiano ryż, na Bliskim Wschodzie zbierano pszenicę i jęczmień, w Nowej Gwinei sadzono trzcinę cukrową, a w Andach ziemniaki. Chociaż pełne udomowienie i uprawa roślin nastąpiła ok. 10 000 lat temu, uważa się, że dzikie ziarna roślin zbierano i spożywano co najmniej 20 000 lat temu.



Naukowcy zbadali ewolucję genów poszczególnych roślin. Geny ryżu pojawiły się już 13 000 lat temu w Chinach, a w przypadku jęczmienia 21 000 lat temu. Najstarszym ze znanych genów jest gen pszenicy sprzed 25 000 lat. To pokazuje, że rolnictwo odgrywa ważną rolę w życiu człowieka już od najwcześniejszych etapów dominacji Ziemi.