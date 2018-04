Rośliny modyfikowane genetycznie bez dodatkowych regulacji

Amerykański Departament Rolnictwa ogłosił, że żywność modyfikowana przy użyciu techniki CRISPR nie będzie regulowana w taki sam sposób jak niektóre inne organizmy zmieniane genetycznie.

Zdjęcie Rośliny poddawane modyfikacjom przy użyciu techniki CRISPR nie będą poddawane dodatkowym regulacjom /AFP

Od 2016 r. co najmniej tuzin upraw ulepszanych przy pomocy techniki CRISPR nie spełnia wymogów Departamentu Rolnictwa. Najnowszy sygnał jest jasny - niektóre rośliny poddawane modyfikacjom genetycznym mogą być uprawiane i sprzedawane bez dodatkowych regulacji.



- Dzięki takiemu podejściu Amerykański Departament Rolnictwa stara się pozwalać na innowacje, gdy nie ma ryzyka - powiedział sekretarz rolnictwa USA, Sonny Perdue.



Logika wskazuje, że edycja genów to po prosty szybszy i bardziej bezpośredni sposób modyfikacji roślin niż inne, nieregulowane techniki hodowli. Dzięki celowemu krzyżowaniu gatunków, rolnicy mogą produkować nowe odmiany roślin wykazujące bardziej pożądane właściwości.



Technika edycji genów CRISPR jest "szybsza, tańsza, dokładniejsza i wydajniejsza" niż tradycyjne praktyki upraw. Technikę CRISPR można wykorzystać do ukierunkowania pewnych genów na konkretne cechy.