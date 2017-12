Robot o "ludzkich dłoniach" zrewolucjonizuje produkcję elektroniki

Polskie przedsiębiorstwa produkcyjne od lat skarżą się na brak rąk do pracy. Zdaje się, że rozwiązanie tego problemu - powszechnego również za granicą - znajduje się na wyciągnięcie ręki. Firma Epson wprowadza na rynek roboty wyposażone w dłonie zaprojektowane na wzór ludzkich kończyn górnych. To pierwsza maszyna, która - jak zapewnia producent - widzi, czuje, myśli i pracuje.

Zdjęcie Czy takie roboty wkrótce pojawią się w fabrykach? /materiały prasowe Sztuczna Inteligencja Czy roboty wygryzą nas z "roboty"?

Nie jest tajemnicą, że potrzeby firm z sektora przemysłowego są coraz większe, a tradycyjne roboty, które na stałe instaluje się w wyznaczonym miejscu, by w zapętleniu wykonywały pojedyncze zdanie, przestały wystarczać. Nowe podejście do tematu zaprezentowała japońska firma Seiko Epson Corporation, która jako pierwsza postanowiła wypuścić na rynek robota o kończynach podobnych do rąk człowieka. WorkSense W-01 powstał z myślą o pracy przy produkcji zaawansowanych technologii. Robot ma zastąpić ludzi pracujących na linii produkcyjnej. Jest to możliwe dzięki sztucznej inteligencji, kamerom i innym czujnikom. Taka kombinacja pozwala robotowi wykonywać zadania, których automatyzacja była wcześniej niemożliwa.



Reklama

Najnowszy wynalazek ze stajni Epsona wyposażony został w cztery kamery umieszczone na głowie robota i dwie znajdujące się w jego rękach, co daje mu szerokie pole widzenia i umożliwia wykonywanie skomplikowanych zadań z niespotykaną precyzją. WorkSense W-01, podobnie jak człowiek, widzi otaczającą go rzeczywistość w 3D, co pozwala mu z łatwością wykrywać obiekty nawet jeśli z jakiejś przyczyny ich położenie ulegnie zmianie. To nie wszystko. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, robot może każdego dnia pracować nad innym zadaniem w odmiennych lokalizacjach i nie wymaga dodatkowego programowania. W ten sposób może z łatwością dopasowywać się do nagłych zmian w produkcji.



- Robot Epsona jest mobilny, autonomicznie decyduje o ścieżce ruchu swoich ramion i potrafi unikać przeszkód. Wśród maszyn tej klasy nie spotkałem jeszcze takiego zestawu cech. Roboty zaprzęgnięte do pracy w większości firm produkcyjnych to zupełnie inna liga. Na tym przykładzie widzimy, że technologie kognitywne wkraczają do przemysłu nie tylko współpracując z zaawansowanymi systemami IT, takimi jak ERP, ASP czy BI, lecz również jako maszyny pracujące na linii produkcyjnej. Dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji automatyzacja przemysłu wchodzi na nowy poziom - powiedział Piotr Rojek z DSR, firmy oferującej zaawansowane rozwiązania informatyczne dla przemysłu.



O tym, że WorkSense W-01 można skategoryzować jako humanoida, czyli robota posiadającego ludzkie cechy, świadczy również fakt, że jego dłonie uzbrojone zostały w specjalne czujniki dotyku, dzięki który może on kontrolować siłę nacisku podczas wykonywania zleconych mu zadań. W ten sposób producenci zadbali, by przedmioty, nad którymi pracuje, nie uległy zniszczeniu. Taka zdolność przydaje się szczególnie podczas podnoszenia i przekładania produktów.