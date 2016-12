RMF 24: W sylwestrową noc cały świat przestawia zegarki. O... jedną sekundę

Noc sylwestrowa będzie dłuższa niż zwykle. O jedna sekundę! Ogłosiło to Paryskie Obserwatorium Astronomiczne, według którego jest to konieczny zabieg, by precyzyjnie skoordynować nasze zegarki z ruchem obrotowym Ziemi. Nasz korespondent Marek Gładysz sprawdził, skąd bierze się ta różnica.

Specjaliści podkreślają, że Ziemia obraca się wokół własnej osi wolniej niż zakładano to pół wieku temu. Dlatego do tzw. uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), odmierzanego przez atomowe zegary, trzeba co jakiś czas dodawać 1 sekundę. Ostatni raz uczyniono to 1,5 roku temu.

Tym razem o sekundę dłużej będziemy się bawić w noc sylwestrową. W Polsce i w innych krajach, które znajdują się w tej samej strefie czasowej, sekunda zostanie dodana tuż przed godziną 1 w nocy.

W Wielkiej Brytanii, Irlandii, czy w Portugalii, sekunda zostanie doliczona przed północą. To oznacza, że Nowy Rok rozpocznie się tam nieco później niż zwykle.



