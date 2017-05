RMF 24: Studenci AGH budują łódź solarną

Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie kończą pracę nad jednoosobową łodzią zasilaną energią słoneczną, dzięki której chcą wygrać zawody w Monako. Po godzinach spędzają czas w stoczni oraz programują komponenty elektroniczne. Wodowanie zaplanowano na 13 czerwca.

Zdjęcie Studenci w swojej pracy łączą pasję do żeglarstwa z nowymi technologiami /materiały prasowe

Projekt Solar Boat tworzą studenci z koła naukowego Eko-Energia oraz Akademickiego Klubu Żeglarskiego działającego przy AGH. Między zajęciami wygrzewają piankę w stoczni, kładą kompozyt i programują sterowność, bo w lipcu chcą z gotową łodzią wystartować w prestiżowych międzynarodowych zawodach łodzi solarnych w Monako. Zmierzą się tam z zespołami z całego świata.

Reklama

"Te zawody są bardzo fajną płaszczyzną wymiany wiedzy. Co roku drużyny z całego świata przyjeżdżają tam i wdrażają nowe rozwiązania. Co roku to są nowe łódki; to nie jest tak, że ktoś powtarza ten sam schemat"- mówi Anna Popiołek, współkoordynator projektu. "Chcemy się rozwijać. Wypracowujemy własną technologię, co w naszym wieku, biorąc pod uwagę to, jak bardzo wychodzimy poza zakres tego, co robimy na studiach, jest wartością samą w sobie" - dodaje.

"Projekt ma na celu wywołanie tego, co jest najważniejsze - pomysłów studenckich młodych ludzi, którzy mają otwartą głowę, nie mają barier, mają marzenia i te marzenia realizują" - ocenia prorektor ds. współpracy AGH Jerzy Lis. "Chcemy za pomocą tego pomysłu wywołać inicjatywę studencką" - dodaje.

Studenci w swojej pracy łączą pasję do żeglarstwa z nowymi technologiami oraz wiedzą naukową w zakresie wykorzystania alternatywnych źródeł zasilania. "To są trendy, które studenci doskonale czują i ten projekt jest na poziomie bardzo zaawansowanego projektu badawczego" - przekonuje Lis.

Pomysłem krakowskich studentów zainteresowała się firma Ericsson, która do projektu wnosi między innymi doświadczenie przemysłowe w zakresie testów w skali modelowej, prac programistycznych nad algorytmem sterowania i integracji zastosowanych systemów elektronicznych. "Telemetryka, sterowanie silnikami, stabilizacja - to wymaga zintegrowania wielu skomplikowanych elementów" - mówi szef R&D Ericsson Polska Paweł Szczerkowski.

Budowana przez studentów łódź solarna ma zamontowane hydroskrzydła częściowo kontrolowane przez urządzenia pokładowe. Hydroskrzydła generują siłę nośną, która pozwala na unoszenie się kadłuba nad wodą, dzięki czemu łódź staje się zdecydowanie szybsza i może osiągnąć prędkość około 20 węzłów, czyli 10 m/s.

Jej wodowanie zaplanowano na 13 czerwca.

Łukasz Łaskawiec