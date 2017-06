PW-Sat 2: prace nad modelem lotnym żagla

Rozpoczęły się prace nad modelem lotnym żagla deorbitacyjnego do polskiej misji satelitarnej PW-Sat 2.

Zdjęcie Ruszyły prace nad pierwszą powłoką żagla słonecznego PW-Sat 2 /YouTube

Studencki satelita PW-Sat 2 wkracza w fazę budowy. Satelita pod koniec roku powinien znaleźć się na orbicie dzięki amerykańskiej rakiecie Falcon 9. Zanim jednak do tego dojdzie, PW-Sat 2 zostanie zintegrowany, co będzie poprzedzone budową i testami wszystkich komponentów. Dotyczy to również głównego ładunku misji PW-Sat 2 – dużego żagla, który po rozwinięciu na orbicie ma przyśpieszyć proces deorbitacji satelity.

22 czerwca w warszawskiej jednostce badawczo-rozwojowej CEZAMAT rozpoczęły się prace nad modelem lotnym żagla deorbitacyjnego. Nazwa “model lotny” oznacza w takim przypadku egzemplarz, który poleci na orbitę w ramach misji PW-Sat 2. Jest to ważna część prac, gdyż model lotny nie może mieć błędów w wykonaniu i musi być zgodny z projektem.

Wideo PW-Sat2 - wizualizacja otwarcia żagla deorbitacyjnego i deorbitacji

Następne etapy to testy i weryfikacja wykonanych modeli lotnych. Po nich zostanie wykonana integracja oraz ostateczne testy przed wysyłką do USA.