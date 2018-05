Biały Dom nadal nie ma oficjalnego doradcy naukowego. Niedawno prezydent Donald Trump zaproponował to stanowisko Billowi Gatesowi. Niestety, słynny miliarder nie był zainteresowany propozycją.

Zdjęcie Bill Gates nie chce być doradcą Donalda Trumpa /AFP

Bill Gates opowiedział szczegółowo o swojej ostatniej wizycie w Gabinecie Owalnym. Powiedział wtedy Trumpowi, że powinien jak najszybciej zatrudnić doradcę naukowego, co skłoniło amerykańskiego prezydenta do zaproponowania Gatesowi tej funkcji.



- To nie jest dobry użytek z mojego czasu. Nie wystawiłem go na próbę - nieważne czy to było na serio, czy nie. Prawdopodobnie sam nie wiedział, czy mówi poważnie. Był jednak bardzo przyjazny - powiedział Gates.



Ktoś jednak musi zająć to stanowisko. Minęło 16 miesięcy odkąd Trump przeniósł się do Białego Domu, a do roli doradcy naukowego wciąż nie znaleziono odpowiedniego kandydata.