Poziom Morza Bałtyckiego wzrośnie krytycznie. Spodziewana jest seria katastrofalnych powodzi!

Eksperci reprezentujący Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej stwierdzili, że w stosunkowo niedalekiej przyszłości w Europie nastąpi seria katastrofalnych powodzi. Jednocześnie około pięć milionów ludzi może pozostać bez dachu nad głową, ponieważ poziom Morza Bałtyckiego i Morza Północnego wzrośnie krytycznie, w wyniku czego wiele domów zostanie zatopionych.

Zdjęcie Powodzie będą spowodowane podnoszeniem się poziomu wody w Bałtyku /AFP

Naukowcy sugerują, że do roku 2100 w Europie może dojść do katastrofalnych powodzi. Tego rodzaju zjawiska są uważane za jedną z najbardziej znaczących i niebezpiecznych konsekwencji obserwowanego dotychczas ocieplenia klimatu.

Reklama

Jeżeli zmiany klimatyczne będą zachodzić w tempie zbliżonym do obecnego, około pięciu milionów Europejczyków będzie zagrożonych powodzią każdego roku. Pierwszymi, którzy ucierpią, są Belgowie, Brytyjczycy, Niemcy, Duńczycy, Holendrzy, Norwegowie i Francuzi, a potem przyjdzie czas na Irlandię, Łotwę, Litwę, Polskę i Estonię. Zakłada się, że wyniszczające powodzie nie zagrażają krajom Europy Południowej, takim jak Portugalia.

Należy zauważyć, że nie jest to pierwsze badanie, którego autorzy doszli do wniosku, że pod koniec stulecia podniesienie się poziomu morza spowoduje ogromne problemy. Wcześniej wielu naukowców przewidziało już, że niektóre miasta rosyjskie, europejskie i północnoamerykańskie znajdą się pod wodą. Podobne procesy już zachodzą - na przykład ponad siedemdziesiąt lat temu niektóre Wyspy Salomona zniknęły z powierzchni Ziemi, skrywając się pod wodą. Do tej pory zdarzyło się to z pięcioma wyspami, ale oczekuje się, że podobny los wkrótce czeka jeszcze sześć kolejnych.

Zdjęcie Około pięciu milionów Europejczyków będzie zagrożonych powodzią każdego roku / NASA