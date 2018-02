​Polacy otwarci na innowacyjne płatności, również z wykorzystaniem biometrii

Jak pokazują wyniki raportu Digital Payments Study 20171 przygotowanego na zlecenie Visa, polscy konsumenci są otwarci na nowoczesne płatności cyfrowe, w tym biometrię. Według badania, już 86 proc. z nich dokonało płatności zbliżeniowej (wzrost o 5 p.p. w ciągu 12 miesięcy). Niemal 90 proc. z tej grupy sądzi z kolei, że w ciągu trzech lat zapłaci smartfonem - ogromna większość czułaby się bezpiecznie, gdyby do autoryzacji takiej transakcji wykorzystano rozwiązania biometryczne.

Zdjęcie Płatności biometryczne to przyszłość /© Glowimages

Konsumenci, którzy płacą już zbliżeniowo, chętniej wykorzystują swoje urządzenia mobilne do bankowania online (71 proc. wskazań) czy przesyłania pieniędzy swojej rodzinie i znajomym (46 proc.), niż osoby, które z takich płatności nie korzystają. Są oni też optymistycznie nastawieni do innowacyjnych metod płatności - 88 proc. z nich wierzy, że w ciągu następnych trzech lat będzie płacić za pomocą urządzeń mobilnych. Konsumenci płacący zbliżeniowo uważają również, że płatności mobilne są obecnie wygodniejsze (63 proc. wskazań) i bezpieczniejsze (47 proc.) niż jeszcze rok temu.



Wraz z rosnącą popularnością innowacyjnych rozwiązań płatniczych, rozwijają się również nowoczesne metody autentykacji - jedną z nich jest biometria, która już dzisiaj budzi duże zaufanie konsumentów. 83 proc. z nich uważa, że jest ona bezpieczną formą uwierzytelnienia (wzrost o 23 p.p. w stosunku do ubiegłorocznej edycji raportu). Wśród konsumentów, którzy płacą zbliżeniowo, odsetek ten jest nieco wyższy i wynosi 85 proc. Skanowanie odcisku palca oraz tęczówki oka zostały wskazane przez Polaków jako te metody autentykacji biometrycznej, z których skorzystaliby najchętniej podczas robienia zakupów. Skanowanie odcisku palca jest również postrzegane jako najbezpieczniejsze rozwiązanie - za takie uważa je 74 proc. badanych. 41 proc. pytanych Polaków deklaruje, że skorzystałoby z rozwiązań biometrycznych podczas zbliżeniowego płacenia w sklepie za towary lub usługi.

- Z wyników naszego badania płynie jasny wniosek - płatności zbliżeniowe otworzyły Polaków na nowe, innowacyjne metody płacenia. Kolejnym etapem będzie upowszechnienie się płatności mobilnych, które już teraz bardzo dynamicznie zyskują uznanie konsumentów. W Visa nieustannie pracujemy nad tym, aby nowoczesne płatności cyfrowe mogły zawsze i w dowolnym miejscu być dla ich użytkowników szybkie, wygodne i bezpieczne - powiedział Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce.

Nad tworzeniem innowacyjnych rozwiązań dla całego polskiego rynku płatniczego pracuje warszawski Inkubator Innowacji Visa, który powstał we współpracy z bankami oraz agentami rozliczeniowymi. Eksperci Inkubatora pracują obecnie m.in. nad rozwiązaniami wspierającymi wprowadzanie terminali przez małych i średnich przedsiębiorców oraz tworzeniem wartości dodanej dla koncepcji e-paragonu. Wśród głównych obszarów działalności Inkubatora znajdzie się również autentykacja, w tym biometria.