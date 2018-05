Plastikowe worki na dnie Rowu Mariańskiego

Badacze oceanów odkryli, że plastikowe worki są obecne nawet na dnie Rowu Mariańskiego, najgłębszego znanego rowu oceanicznego.

Zdjęcie Takie śmieci są obecne nawet w największych głębinach /Fot. NOAA /materiały prasowe

Odkrycia dokonano dzięki Japońskiej Agencji ds. Nauki i Technologii Morskich (JAMSTEC), która zebrała liczne dane i obrazy z łodzi podwodnych i zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych (ROV), aby przyjrzeć się problematyce śmieci w oceanach. Chociaż zbadano wiele światowych oceanów, to większość danych pochodzi z północno-zachodniego Pacyfiku. Tutaj odkryto, że na każdy 1 km2 dna morskiego przypada 335 obiektów, których być tam nie powinno.



Tworzywa sztuczne, których biodegradacja trwa setki lat, metale, gumy, sprzęt rybacki i szklane butelki stale zanieczyszczają nasze oceany. Rzeczywistość jest prawdopodobnie jeszcze gorsza, bo wielu rodzajów śmieci nie udało się uchwycić przez aparat.



Eksperci JAMSTEC przekonują, że śmieci są nawet na dnie Rowu Mariańskiego. Najbardziej niepokojące jest to, że istnieje wiele fascynujących zwierząt głębinowych żyjących tuż obok śmieci. Wcześniejsze badania wykazały, że plastik można znaleźć w żołądkach stworzeń morskich zamieszkujących sześć najgłębszych obszarów oceanu. Naukowcy przeanalizowali 90 skorupiaków żyjących na głębokościach od 7 do 10 km i odkryli, że ich przewody jelitowe zawierają wiele rodzajów włókien syntetycznych, w tym takie, które są stosowane do produkcji nylonu, poliamidu, polietylenu i PCV.



To potwierdza, że śmieci - a w szczególności plastikowe produkty jednorazowego użytku - dotarły do najgłębszych części oceanu.