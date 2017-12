Paleontolodzy odkryli w Chinach szczątki pradawnego gada

W północno-wschodnich Chinach zespół paleontologów wydobył nietypowe skamieniałości pradawnego zwierzęcia. Badania wykazały, że są to szczątki latającego gada.

Skamieliny należą do latającego stwora sprzed 120 milionów lat. Naukowcy nadali nowemu gatunkowi nazwę Guidraco venator, która dosłownie oznacza latającego ducha smoka. Zwierzę należało do grupy pterozaurów, czyli latających gadów, które żyły mniej więcej od 210 do 65 milionów lat temu i mogły być pierwszymi latającymi kręgowcami.

Paleontolodzy odkryli szczątki czaszki, która ma dość nietypowy kształt i bardzo długą paszczę. Przypuszcza się, że latający gad mógł żywić się rybami. Szacowana długość skrzydeł Guidraco venator mogła wynosić od 4 do 5 metrów.

Bardzo podobne szczątki pterozaurów odkrywano dotychczas w Brazylii. Tymczasem szczątki tego zwierzęcia zostały znalezione w północno-wschodnich Chinach. Zaintrygowało to naukowców, ponieważ znalezisko z Azji sugeruje, że pozostałości po pterozaurach mogą być odnajdywane również w innych częściach świata.

Zdjęcie Wymarły gad miał bardzo długą paszczę / materiały prasowe