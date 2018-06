Opracowano najmniejszy komputer świata

Na Uniwersytecie Michigan powstał najmniejszy komputer świata. Wynalazek pokonuje zaprezentowany niedawno przez IBM minikomputer nie tylko pod względem rozmiarów, ale też możliwości.

Zdjęcie Minikomputer ma wymiary 0,3 x 0,3 mm /materiały prasowe

Gdy naukowcy dowiedzieli się o niewielkim komputerze, który IBM przedstawił w marcu na konferencji IBM Think 2018 w Las Vegas, postanowiono zbudować urządzenie, które będzie jeszcze mniejsze. Tak powstał minikomputer o wymiarach 0,3 x 0,3 mm, który oficjalnie jest najmniejszym na świecie urządzeniem tego typu.

Wynalazek posiada pamięć RAM, procesor oraz bezprzewodowy nadajnik i odbiornik, które przesyłają i odbierają dane z pomocą światła. Minikomputer został wyposażony w ogniwo fotowoltaiczne i spełnia funkcję precyzyjnego czujnika temperatury. Naukowcy nie ukrywają, że opracowanie takiego mikrourządzenia było dla nich wyzwaniem.

Najmniejszy komputer świata może znaleźć zastosowanie przede wszystkim w medycynie. Twórcy uważają, że z powodzeniem można go wykorzystać do badań nad nowotworami czy w diagnostyce jaskry. Inne potencjalne zastosowania to monitoring rezerwuarów ropy naftowej i procesów biochemicznych oraz prowadzenie nadzoru audio/wideo.