Odnaleziono najstarsze znane astrolabium

Naukowcy odkryli w wodach Półwyspu Arabskiego jedno z najstarszych narzedzi nawigacyjnych. Zaskakująco dobrze zachowane astrolabium pomagało kiedyś w podróżach legendardnych portugalskich odkrywców.

Zdjęcie Astrolabium znalezione we wraku Esmeraldy /materiały prasowe

Astrolabium pochodzi z wraku statku Esmeralda, który w 2013 r. odkryto u wybrzeży Omanu. Datowany na 1503 r. jest to najwcześniejszy statek z okresu wielkich odkryć geograficznych dokonanych przez europejskich żeglarzy na przełomie XV i XVI wieku.



Pomimo uznania artefaktu za bardzo ważny, naukowcy początkowo nie wiedzieli do czego on służy. Znaleziona płyta o średnicy 17,5 cm i grubości mniejszej niż 2 mm, była zniszczona w takim stopniu, że wszystko, co można było zobaczyć, to portugalski herb i godło króla - Manuela I Szczęśliwego.



Dzięki zastosowaniu skanera laserowego do zbadania obiektu, naukowcy odkryli słabe pozostałości zagłębień w powierzchni dysku, każde oddzielone o 5 stopni. Stanowiło to jasną wskazówkę, że płyta była kiedyś używana jako astrolabium.



Znalezisko jest rzadkie - to dopiero 108. astrolabium, które przetrwało do dzisiejszych czasów. Naukowcy uważają także, że jest to najstarsze znane nam astrolabium. Chociaż statek Esmeralda zatonął w 1503 r., być może pochodził nawet sprzed 1500 r.



Astrolabium z Esmeraldy przebija tym samym dotychczasowego lidera, czyli astrolabium znalezione we wraku San Esteban, datowane na 1554 r.