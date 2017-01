Odkryto pięć nowych egzoplanet

W ostatnich dniach potwierdzono istnienie pięciu planet pozasłonecznych. Pojawiły się także wyniki dokładniejszych badań pobliskiego układu Wolf 1061.

Zdjęcie Skalista super-Ziemia, w całości skuta lodem - możliwy wygląd Wolf 1061d? /materiały prasowe Kosmos Pierwsze egzoplanety 2017 roku

Nowe obiekty otrzymały oznaczenia WASP-91 b, WASP-105 b, WASP-107 b, HD 106315 b i HD 106315 c. Te dwie ostatnie planety z tej listy krążą w jednym układzie wokół gwiazdy HD 106315. WASP-91 b, WASP-105 b i WASP-107 b to typowe „gorące Jowisze”, czyli duże gazowe giganty, krążące bardzo blisko swoich gwiazd z okresem zaledwie kilku dni. Ich masy to odpowiednio 1,34, 1,8 i 0,12 masy Jowisza. Masa najlżejszej z tych egzoplanet wynosi mniej więcej dwie masy Neptuna.

Reklama

Układ HD 106315 składa się z dwóch mniejszych obiektów. HD 106315 b ma masę około 8 mas Ziemi (może być to zatem obiekt typu „Super-Ziemia”), natomiast HD 106315 c ma masę około 20 mas Ziemi, czyli około 1,5 raz większą od Neptuna. Odkryte egzoplanety w tym układzie także krążą bardzo blisko swej gwiazdy.

Wraz z tymi odkryciami lista znanych i potwierdzonych egzoplanet zawiera 3565 obiektów.

Pojawiła się także ciekawa publikacja dotycząca trzech planet krążących wokół czerwonego karła Wolf 1061. Ta gwiazda znajduje się zaledwie 13,8 lat świetlnych od Ziemi, co oznacza możliwość bardziej dokładnych obserwacji przy użyciu ziemskich teleskopów. Odkrycie egzoplanet w tym układzie ogłoszono w grudniu 2015 roku. Dwie z nich – Wolf 1061 c i Wolf 1061 d krążą w okolicach ekosfery swojej gwiazdy. Z kolei najbliższa Wolf 1061 b krąży bardzo blisko swojej gwiazdy.

Międzynarodowy zespół pod przewodnictwem Stephena Kane z San Francisco State University postanowił się przyjrzeć bliżej planecie Wolf 1061 c. Ten obiekt ma masę minimalną około 4,25 masy Ziemi, promień rzędu 1,6 promienia naszej planety. Wolf 1061 c krąży wokół gwiazdy w odległości około 12,6 mln kilometrów z czasem prawie 18 dni. Z uwagi na ekscentryczność orbity, egzoplaneta zdaje się w około 60 proc. swojego czasu znajdować w ekosferze Wolf 1061 (blisko wewnętrznej krawędzi), w zależności od wyliczeń granic tej strefy.

Ten zespół spróbował określić warunki jakie panują na Wolf 1061 c. Prawdopodobnie ten obiekt powinien bardziej przypominać Wenus wskutek bardzo silnego efektu cieplarnianego niż Ziemię. Jest jednak możliwe, że wskutek prawdopodobnej ekscentryczności orbity, na Wolf 1061 c następują dramatyczne zmiany w ciągu zaledwie kilku dni. Co ciekawe, jest możliwe, że parametry orbity Wolf 1061 c dość często zmieniają się – od prawie kołowej aż do ekscentryczności sięgającej 0,15, z uwagi na interakcję z pobliskimi innymi planetami w układzie.

Z kolei Wolf 1061 d, o masie minimalnej 5,2 mas Ziemi, ma bardzo ekscentryczną orbitę i jedynie przez bardzo krótki czas ze swojej 67 dniowego obiegu ta egzoplaneta znajduje się wewnątrz ekosfery (blisko zewnętrznej krawędzi). Przez większość czasu swojego obiegu orbitalnego Wolf 1061 d krąży przez chłodne przestrzenie tego układu. Oznacza to, że jest to prawdopodobnie mroźny, być może w całości skuty lodem niegościnny glob, choć wiele zależy od poziomu aktywności wulkanicznej oraz grubości i składu atmosfery.