Odkryto najstarsze życie na Ziemi

Naukowcy znaleźli skamieniałe dowody najstarszego życia na Ziemi - liczy ono 3,95 mld lat.

Zdjęcie Wizja artystyczna wczesnej Ziemi /NASA

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Tokio przeprowadził analizy skał osadowych z dna oceanu w kanadyjskiej prowincji Labrador. Poprzednie najstarsze dowody organizmów żywych liczą 3,8 mld lat, a najnowsze przebijają je o 150 mln lat. Był to czas, kiedy nasza planeta była stale bombardowana przez asteroidy.



- Nasze odkrycie ustanowiło nowy rekord życia na Ziemi. Te informacje pomagają badać pochodzenie nas wszystkich - powiedział Tsuyoshi Komiya z Uniwersytetu w Tokio, współautor badań.



Dowody prostego życia odkryto po analizie grafitu ze skał metasedymentacyjnych, które zostały ogrzane i poddane działaniu wysokiego ciśnienia. Naukowcy odkryli, że badany grafit jest biogeniczny, co oznacza, że został wyprodukowany przez organizmy żywe. Brak niespójności między temperaturą grafitu i otaczającej go skały sugeruje, że nie było to skutkiem późniejszego skażenia.



Nie wiadomo tego na pewno, ale jest możliwe, że grafit został wyprodukowany przez jakiś rodzaj organizmu jednokomórkowego zdolnego do przeprowadzania fotosyntezy.



- Wczesne życie mogło mieć prostą morfologię, nieodróżnialną od produktów nieorganicznych - powiedział Komiya.



Aby potwierdzić odkrycie niezbędne są kolejna badania w celu weryfikacji organizmów produkujących grafit. Dzięki temu być może uda się rzucić nowe światło na początki życia nie tylko na Ziemi, ale także innych planetach.