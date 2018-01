Odkryto kwazicząstkę o ujemnej masie

​Naukowcy wykorzystali lasery i wyrafinowany system optyczny do stworzenia kwazicząstki, która zachowuje się jakby miała ujemną masę.

Nowo stworzona kwazicząstka to trion-polaryton - swoiste oddziaływanie między fotonami i ekscytonami. Kwazicząstki zachowują się jak zwykłe cząstki i są często użyteczne w badaniach fizycznych. Odkryta kwazicząstka zachowuje się tak, jakby miała ujemną masę.

- W toku naszych eksperymentów skończyliśmy z kwazicząstką, która ma ujemną masę. To coś, o czym powinniśmy pomyśleć. Jeżeli spróbujemy przyciągnąć taki obiekt do siebie, zacznie poruszać się on w innym kierunku, niż wskazywałaby nasza intuicja - powiedział prof. Nick Vamivakas z Uniwersytetu w Rochester, jeden z autorów badań.



Cząstki o ujemnej masie są często kojarzone z napędami warp i tunelami czasoprzestrzennymi. Istnieje jednak wiele bardziej przyziemnych zastosowań tak egzotycznych form materii, choćby do produkcji bardziej zaawansowanych laserów.



Naukowcy uważają, że istnieje jeszcze wiele nieodkrytych kwazicząstek o ujemnej masie.