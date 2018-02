Odkryto kredki sprzed 10 000 lat

Pomimo ogromnego rozwoju technologicznego, jedno ludzkie narzędzie nie zmieniło się od tysięcy lat. Chodzi o kredkę.

Zdjęcie Kredka ze Star Carr /fot. Uniwersytet w York /materiały prasowe

Naukowcy odkryli kredki sprzed 10 000 lat. Mierzące zaledwie 22 mm długości i 7 mm szerokości, odkryte kredki zostały wykonane z ochry, zwietrzeliny skał albo iłów wykorzystywanej jako naturalny pigment. To właśnie przy pomocy ochry pokrywano egipskie grobowce, rzymskie freski, a nawet najwcześniejsze malowidła jaskiniowe.



Uważa się, że te konkretne kredki znalezione w Wielkiej Brytanii były używane do barwienia skór zwierzęcych lub dzieł sztuki. Mają one zaostrzone końcówki, podobnie jak współczesne kredki.



Kredki zostały odkryte przez naukowców z Uniwersytetu w Yorku w Star Carr, w hrabstwie North Yorkshire. Kiedyś znajdowało się tu starożytne jezioro, a od dawna to stanowisko archeologiczne jest skarbnicą mezolitycznych artefaktów, w tym narzędzi i nakryć głowy. Podmokły grunt torfowy umożliwił zachowanie materiałów organicznych w bardzo dobrym stanie.

- Jeden z najnowszych odnalezionych przez nas przedmiotów wygląda dokładnie jak kredka. Końcówka jest zaostrzona, co sugeruje, że kredka była używana. Kolory były bardzo ważną częścią życia myśliwych-zbieraczy, a ochra daje intensywny czerwony kolor, co było ważne w okresie mezolitycznym - powiedział dr Andy Needham z Uniwersytetu w York.