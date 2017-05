Nowy pomysł na utylizację odpadów promieniotwórczych

Pluton jest używany w elektrowniach jądrowych na całym świecie, ale odpady promieniotwórcze są trudne do utylizacji. Już wkrótce może się to zmienić.

Zdjęcie Odpady promieniotwórcze to wciąż poważny problem, ale nowe odkrycie może to zmienić /©123RF/PICSEL

Naukowcy z Uniwersytetu Florydy przeprowadzili dogłębne badania nad właściwościami chemicznymi plutonu i twierdzą, że ten ciężki pierwiastek zachowuje się znacznie prościej, niż nam się do tej pory wydawało. Pluton reaguje podobnie jak lżejsze żelazo i nikiel. Ta obserwacja może nam pomóc w opracowaniu nowych sposobów postępowania z odpadami promieniotwórczymi.



- To, co sprawia, że odkrycie jest tak interesujące to fakt, że pierwiastek uważany za skomplikowany i egzotyczny, tak naprawdę jest prosty. Wtedy wyobraźnia chemika zaczyna szaleć i myślisz "wow, mógłbym połączyć tę klasę związków z wieloma innymi rodzajami ciężkich pierwiastków". Mógłbym użyć innych ciężkich pierwiastków, takich jak uran czy berkel - powiedział prof. Thomas Albrecht-Schmitt.



Naukowcy odkryli rodzaj transferu elektronów w związku składającym się z dwóch atomów plutonu. Elektrony poruszały się tam i z powrotem między nimi, a to coś, czego nie oczekiwano w takim układzie. Zjawisko to jest natomiast powszechne w prostszych atomach. Naukowcy wiedzieli, że dzieje się coś niezwykłego, a sam związek miał niezwykły kolor: brązowy.



- Pluton wytwarza dzikie, żywe kolory. Może to być fioletowy lub czarno-niebieski. Tym razem związek miał brązowy odcień, jak piękna czekolada. KIedy zobaczyliśmy ten kolor, wiedzieliśmy, że jest w nim coś niezwykłego - dodał Albrecht-Schmitt.



Konfiguracja elektronów danego pierwiastka jest kluczowa do interakcji, w jakie jest w stanie zachodzić. Pluton z 94 elektronami i kilkoma orbitalami wydaje się być jednym z najbardziej złożonych pierwiastków chemicznych. Nowe odkrycie może pozwolić na opracowanie nowego rozwiązania do przechowywania i dystrybucji odpadów promieniotwórczych.