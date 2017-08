Niezwykła forteca wikingów odkryta w Danii

W Danii odkryto imponującą fortecę zbudowaną przez niesławnego wikinga i duńskiego króla Haralda Sinozębego. To już piąty taki zamek odkryty w Danii od lat 30. ubiegłego wieku, który zmienia nasze postrzeganie wikingów.

Zdjęcie LIDAR odkrył niezwykłą twierdzę w kształcie okręgu /materiały prasowe Niewyjaśnione Tajemnicza tabliczka sprzed 2800 lat wypełniona dziwnymi symbolami

Forteca zwana Borgring znajduje się na południe od Kopenhagi na wyspie Zelandia. Chociaż na pierwszy rzut oka jej nie widać, to badania z wykorzystaniem urządzenia LIDAR (działa jak radar, ale wykorzystuje światło zamiast mikrofal) ujawniły twierdzę w kształcie pierścienia zachowaną w niewiarygodnym stanie. Idąc krok dalej naukowcy odkryli mnóstwo niesamowitych artefaktów ujawniających, jak skomplikowana struktura to była.



Niemal doskonały okrąg składający się z murów obronnych zbudowanych z ziemi i drewna o średnicy 144 m zachwycił archeologów. Naukowcy odkryli drewniane drogi i cztery bramy, a także duże ilości biżuterii i dobrze zachowanych dłut. Artefakty powstały między 970-980 r.n.e., za panowania Haralda Sinozębego.



Archeolodzy odnaleźli oznaki ataków na twierdzę, a dwie bramy zostały znacznie nadpalone. Wciąż nie wiadomo, kto był odpowiedzialny za spustoszenie fortyfikacji. Niewykluczone, że byli to Szwedzi, którzy w tamtych czasach rywalizowali z Duńczykami na wielu frontach.



Być może dalsze wykopaliska przyniosą odpowiedzi na te pytania nurtujące naukowców.