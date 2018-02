Niepokojące odkrycie naukowców. Wirusy spadają z deszczem

Okazuje się, że deszcze mogą pełnić ważną rolę w przenoszeniu wirusów. Kanadyjscy naukowcy jako pierwsi zbadali ilościowo masę cząstek wirusowych, które są przenoszone przez wiatr z powierzchni ziemi do troposfery. Tam wirusy te mogą zostać przetransportowane na tysiące kilometrów, po czym spadają z powrotem na Ziemię w formie deszczu.

Doktor Curtis Suttle i jego koledzy z University of British Columbia opublikowali artykuł w czasopiśmie The ISME Journal, opisujący ich odkrycia w zakresie transportu wirusów na kuli ziemskiej. Naukowcy szukali odpowiedzi na pytanie, dlaczego wykrywa się wirusy genetycznie identyczne w zupełnie różnych obszarach na całym świecie.

Przyjęto hipotezę, że wirusy te przemieszczają się z masami powietrza, podróżując z jednego kontynentu na drugi. Według naukowców, każdego dnia w morskim aerozolu i w kurzu przenoszone jest 800 milionów wirusów na każdy metr kwadratowy powierzchni Ziemi.

Potem te cząstki pyłu i aerozoli z wirusami i bakteriami transportuje wiatr. Mogą one wznieść się na wysokość 2,5 do 3 km, czyli do troposfery. Tam pył i morski aerozol natrafiają na silniejsze atmosferyczne prądy strumieniowe, które przenoszą zarazki na duże odległości.

Ze względu na mały rozmiar cząsteczek wirusów, efektywności transferu w taki sposób jest spora. Biorąc pod uwagę fakt, że cząstki te często dają podstawę do powstawania jąder kondensacji, można powiedzieć, że wraz z deszczem padają na nas wirusy z troposfery.

Nowe ustalenia na temat koncentracji wirusów i ich uczestnictwa w cyrkulacji atmosferycznej były możliwe dzięki użyciu specjalnych platform badawczych zlokalizowanych w hiszpańskich górach Sierra Nevada. Odkryto miliardy wirusów i dziesiątki milionów bakterii. Statystycznie rzecz ujmując spotykano 461 razy więcej wirusów niż bakterii.

Oczywiście, nie każdy z tych wirusów i drobnoustrojów krążących w atmosferze jest dla nas niebezpieczny. Niektóre z nich są wręcz przydatne dla zdrowia. Jednak niewątpliwie można powiedzieć, że każdy deszcz oprócz wody przenosi też miliony wirusów.