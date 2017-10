Naukowcy wyhodowali "chudsze" świnie

Naukowcy zmodyfikowali genetycznie świnie, aby miały 25 proc. mniej tłuszczu niż przeciętne zwierzęta.

Zdjęcie Chudsze prosiaki? Dzięki genetyce to już możliwe /© Glowimages

Nowe badania genetyczne nad świniami mogą pomóc uczynić ssaki tańsze w utrzymaniu, zwłaszcza zimą. Badania opublikowane w "Proceedings of the National Academy of Sciences" zostały przeprowadzone przez genetyków z Wielkiej Brytanii i Chin przy użyciu techniki CRISPR/Cas9. Naukowcy wyhodowali 12 prosiąt, którym wstrzyknięto mysi gen UCP1. Został on wprowadzony do organizmu świń, by uzyskać szczuplejsze zwierzęta - typowe świnie nie mają genu UCP1, który pomaga regulować temperaturę ciała.



Podobne eksperymenty przeprowadzano w przeszłości, a mimo to nie zawsze uzyskiwano satysfakcjonujące rezultaty. Świnie wykazały lepszą zdolność do utrzymania temperatury ciała, zmniejszenia osadzania się tłuszczu i wzrostu procentowej zawartości tuszy.



Dalsze badania wykazały, że narządy i tkanki zmodyfikowanych świń były takich samych rozmiarów jak świń niezmodyfikowanych genetycznie.



W raporcie napisano, że "świnie UCP1 są potencjalnie cennym źródłem dla przemysłu trzody chlewnej, które mogą poprawić dobrostan świń i zmniejszyć straty ekonomiczne".



Nie jest pewne czy mięso pochodzące od "chudszych" świń trafi na półki sklepowe, a tym samym - na talerze ludzi.