Naukowcy stworzyli lód superjonowy

Naukowcy stworzyli rodzaj lodu, który tworzy się w temperaturach tak wysokich jak te panujące na Słońcu i ciśnieniu miliony razy większym niż na Ziemi.

Zdjęcie Lód superjonowy występuje na planetach takich jak Neptun czy Uran /NASA

Woda powszechnie kojarzy się z trzema stanami skupienia: stałym, ciekłym i gazowym. Ale ten najbardziej rozpowszechniony na świecie płyn ma także wiele innych faz. Jednym z nich jest tzw. lód superjonowy, w którym woda jest zbudowana z atomów tlenu połączonych w sieć krystaliczną i atomów wodoru, które migrują swobodnie przez tę sieć.



Lód superjonowy tworzy się w warunkach ekstremalnej temperatury i ciśnienia. Ulega stopieniu w imponującej temperaturze 4700oC. Dla porównania - powierzchnia Słońca ma średnio ok. 5500oC.



Wytworzenie lodu superjonowego jest skomplikowane. Naukowcy najpierw skompresowali wodę do postaci niezwykle zwartego lodu sześciennego, a następnie wykorzystali laser do jeszcze większego ogrzania i kompresji komórek. W ten sposób osiągnięto ciśnienie 2 mln atmosfer ziemskich.



Uważa się, że lód superjonowy występuje naturalnie w lodowych olbrzymach, takich jak Uran czy Neptun. Po raz pierwszy otrzymano go w warunkach laboratoryjnych.