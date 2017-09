Naukowcy odkryli, jak wytworzyć alkohol z powietrza

Uczeni obwiniają emisję dwutlenku węgla o spowodowanie globalnego ocieplenia. Dlatego liczne zespoły badawcze zastanawiają się, w jaki sposób można przechwycić ten gaz cieplarniany i wykorzystać go w praktyce. Jeden z projektów zakłada... wykorzystanie gazu do produkcji alkoholu.

Sekwestracja dwutlenku węgla to proces polegający na oddzieleniu i wychwyceniu CO2 ze spalin. Chodzi o to, aby dwutlenek węgla nie przedostał się do atmosfery. Przeważająca większość CO2 jest składowana w specjalnie zaprojektowanych podziemnych magazynach, gdzie po jakimś czasie zamienia się w ciało stałe. Jednak gaz ten można wykorzystać w sposób pożyteczny np. w przemyśle energetycznym, chemicznym lub spożywczym.

Ming Ma, doktorant na Uniwersytecie Technologicznym w Delfcie w Holandii i jego zespół opracował nową metodę kontrolowania procesu zwanego elektroredukcją, który pozwala przekształcić CO2 w inne rodzaje molekuł. W zależności od tego, jaki metal zostanie wykorzystany w trakcie procesu, możemy uzyskać różne rezultaty. Przykładowo stosując w elektroredukcji miedziane nanorurki, z dwutlenku węgla uzyskamy węglowodory, zaś z pomocą nanoporowatego srebra otrzymamy tlen.

Ming Ma wykazał, że zmieniając metale oraz długość nanorurek wykorzystywanych w tym procesie można wpływać na potencjał elektryczny podczas reakcji i uzyskać dowolny produkt oparty na węglu. Można do nich zaliczyć np. etanol (C2H5OH), metanol (CH3OH) lub kwas mrówkowy (CH2O2). Ma wraz ze swoim zespołem wciąż pracuje nad odkryciem - stara się ulepszyć cały proces i wprowadzić go w życie. Produkcja alkoholu z gazu cieplarnianego jakim jest dwutlenek węgla to z pewnością dobre rozwiązanie.