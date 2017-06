Naukowcy odkopią ósmy cud natury?

Po 130 latach naukowcy są o krok od ponownego "odkrycia" ósmego naturalnego cudu świata (cudu natury).

Zdjęcie Tak kiedyś mogły wyglądać białe i różowe tarasy Nowej Zelandii /materiały prasowe

Uznane za naturalny cud świata, znajdujące się w Nowej Zelandii największe złoża krzemionkowe na świecie, zostały zniszczone w wyniku erupcji wulkanu Tarawera w 1886 r. Teraz naukowcy twierdzą, że znaleźli miejsce, w którym białe i różowe tarasy zostały pochowane i mają nadzieję odkryć je "na nowo".



W okresie rozkwitu uważano, że biały tarasy Nowej Zelandii są największymi złożami osadowymi na bazie krzemionki na naszej planecie. Gdy mineralna woda wydostaje się na powierzchnię pod postacią gejzerów, powstaje skorupa przypominająca kształtem naturalne kopce, tarasy lub stożki.



Na północno-wschodnim krańcu jeziora Rotomahana w północnej Nowej Zelandii był słynny "biały taras", a na innym brzegu "różowy taras". Uważa się, że różowa barwa tarasów była spowodowana obecnością rozległymi koloniami bakterii pigmentowych, takich jak Thermus ruber. To krewniacy mikroorganizmów zamieszkujących słynne gorące źródła w parku Yellowstone.



Naukowcy mają pewność, że erupcja wulkanu Tarawera w 1886 r. pogrzebała jeden z najbardziej spektakularnych cudów świata. Nie wszystko jednak stracone. Istnieje szansa, by wydobyć białe i różowe tarasy na powierzchnię. Wszystko dzięki opracowaniu specjalnego algorytmu, który wskazuje lokalizację niezwykłych formacji skalnych z marginesem błędu zaledwie 35 metrów. To bardzo dobry wynik, bo mówimy o strukturach rozciągających się na setki metrów.



Uczeni już planują wykopaliska w tym rejonie. Na wszelkie prace muszą zgodzić się przedstawiciele plemienia Tuhourangi, do których należą te tereny. Wiele jednak wskazuje na to, że nowozelandzkie białe i różowe tarasy uda się wydobyć na powierzchnię.

Lista nowych siedmiu cudów natury

Amazonka - Ameryka Południowa

Zatoka Hạ Long - Wietnam

Wodospad Iguazú - Argentyna/Brazylia

Wyspa Jeju - Korea Południowa

Wyspa Komodo - Indonezja

Rzeka Podziemna Puerto Princesa - Filipiny

Góra Stołowa - RPA

Zdjęcie Zatoka Hạ Long - Wietnam / AFP