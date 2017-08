NASA opracowała niebezpieczny plan ochłodzenia wulkanu Yellowstone

Każda aktywność sejsmiczna w obrębie kaldery Yellowstone jest ściśle monitorowana i wiąże się z zagrożeniem erupcji, która byłaby niebezpieczna dla całej Ameryki Północnej, a także wielu państw na pozostałych kontynentach. W związku z tym zaczęto zastanawiać się nad potencjalnymi rozwiązaniami. NASA zaproponowała nawet... ochłodzenie superwulkanu.

Zdjęcie Czy chłodzenie wulkanu Yellowstone to dobry pomysł? /AFP

Yellowstone pozostaje wielkim zagrożeniem dla całej ludzkości. Jak wynika z badań, odstęp czasowy między ostatnimi supererupcjami wynosił średnio 700 tysięcy lat. Tymczasem ostatni wybuch przytrafił się około 640 tysięcy lat temu. Gdyby doszło do niego dziś, do atmosfery dostałyby się znaczne ilości materiału piroklastycznego. Stany Zjednoczone zostałyby pokryte popiołem a Ziemia doświadczyłaby zimy nuklearnej.

Erupcja superwulkanu miałaby katastrofalny wpływ na mieszkańców wszystkich kontynentów. NASA udostępniła raport, w którym przedstawiła, w jaki sposób można pozbyć się tego zagrożenia. Według Briana Wilcoxa z Jet Propulsion Laboratory, kaldera Yellowstone jest znacznie większym zagrożeniem niż uderzenie asteroidy czy komety - chyba, że asteroida uderzyłaby prosto w wulkan...

Naukowcy z NASA doszli do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem byłoby ochłodzenie wulkanu. Ich zdaniem, gdyby zwiększyć emisję gorących gazów do atmosfery, Yellowstone przestałby nam zagrażać. Pytanie oczywiście brzmi, jak tego dokonać. NASA proponuje, aby wykonać odwiert o długości 10 kilometrów i wpompować w niego wodę z dużym ciśnieniem. Woda cyrkulowałaby w jego wnętrzu i nagrzewała się do temperatury około 350 stopni Celsjusza. Innymi słowy, agencja proponuje zbudowanie w Yellowstone elektrowni geotermalnej, pozwalającej ochłodzić wulkan oraz pozyskać energię geotermalną.

Rozwiązanie oczywiście jest bardzo ryzykowne. Koszta projektu oszacowano na ponad 3,4 miliarda dolarów, zaś efekty działań byłyby widoczne dopiero po wielu latach. Z biegiem czasu zagrożenie erupcją byłoby coraz mniejsze, natomiast całkowite ochłodzenie Yellowstone nastąpiłoby za kilkadziesiąt tysięcy lat. Pomysł, choć kontrowersyjny i potencjalnie niebezpieczny, postrzegany jest jako skuteczne rozwiązanie nie tylko w kwestii wulkanu Yellowstone, ale także wielu innych superwulkanów, których erupcja może zagrozić ludzkości.