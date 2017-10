Nanorurki boronowe kluczem do budowy samolotów ponaddźwiękowych

Naukowcy z NASA i Uniwersytetu w Binghamton przetestowali materiał, który może wytrzymać ekstremalną podróż ponaddźwiękową. Może on zastąpić nanorurki węglowe i być wykorzystywany w samolotach pasażerskich przekraczających 5-10 razy prędkość dźwięku.

Zdjęcie Nowy materiał dla samolotów hipersonicznych /materiały prasowe

Tym niezwykłym materiałem są tzw. nanorurki boronowe (BNNT). Są one stabilne nawet w temperaturze 900oC, co jest wynikiem dwa razy lepszym od nanorurek węglowych.



- Nasze badania skupiały się na nanorurkach boronowych. NASA ma jeden z niewielu obiektów na świecie zdolnych do produkcji wysokiej jakości BNNT. Materiał ten jest w stanie poradzić sobie z dużymi siłami, a przy tym jest bardzo lekki - powiedział Changhong Ke, szef zespołu badawczego.



Opublikowane badania brały pod uwagę wszystkie właściwości BNNT. Nanorurki boronowe muszą być odporne na wysokie temperatury, ale jeżeli mają one znaleźć zastosowanie w aeronautyce, muszą być wytrzymalsze niż stal.



- Nie testowaliśmy tego materiału w próżni, której doświadczymy tylko w przestrzeni kosmicznej. Chcieliśmy sprawdzić jak BNNT radzą sobie w środowisku typowym dla myśliwca lub komercyjnego samolotu pasażerskiego - powiedział Ke.



Nanorurki boronowe to dobry krok w stronę samolotów ponaddźwiękowych. Obecnie gram BNNT kosztuje ok. 1000 dol. Użycie tak drogiego materiału do produkcji czegokolwiek byłoby wysoce niepraktyczne.