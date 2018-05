Najmniejszy na świecie dom. Zmieściłby się w środku włosa!

Rekordowe osiągniecie nanotechnologiczne! Najmniejszy na świecie dom, który mógłby się zmieścić w środku ludzkiego włosa, skonstruowali naukowcy we Francji.

Zdjęcie Najmniejszy na świecie dom /materiały prasowe

Według naukowców z Instytutu FEMTO w Besancon, skonstruowany przez nich dom ma drzwi, okna, dach, a nawet komin, ale nawet bakterie byłyby za duże, by w nim mieszkać, bo jego długość nie przekracza 20 mikronów.

Filmy pokazujące to nantochnologiczne osiągniecie zaczęły podbijać internet po opublikowaniu informacji o tym wyczynie przez jedno z amerykańskich pism specjalistycznych. Francuscy naukowcy sugerują, że są tym zaskoczeni. Twierdzą, że najmniejszy dom na świecie skonstruowali już półtora roku temu, ale dotąd nikt za bardzo się tym nie interesował.

