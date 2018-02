Nad Europę nadciąga wir polarny. Mrozy mogą potrwać do marca

Nadchodzące dni przyniosą znaczne ochłodzenie. Będzie ono spowodowane zjawiskiem SSW, czyli nagłego ogrzania stratosfery, w wyniku którego wir polarny dociera dużo dalej niż zwykle. W najbliższych dniach Europa doświadczy tego efektów. Spodziewane są siarczyste mrozy.

Arktyczna aura może potrwać do początków marca.

Oznaki zjawiska SSW pojawiły się w prognozach pogody już pod koniec stycznia. W ciągu ostatnich kilku dni dzięki satelitom obserwowano dramatyczny wzrost temperatury powietrza około 30 km powyżej bieguna północnego. Wystarczyło około 10 dni, aby doświadczyć wpływu zmian w stratosferze na troposferę, w której żyjemy.

Europa będzie pod wpływem polarnego powietrza już od środy. Każdego dnia będzie chłodniej, a temperatura spadnie poniżej zera nawet w ciągu dnia. Arktyczna aura może potrwać do początków marca. Modele pogodowe sugerują, że może dojść do zablokowania cyrkulacji. Meteorolodzy spodziewają się mrozów nawet do -25 stopni Celsjusza i opadów śniegu w Europie Północnej.

Według niektórych symulacji, pod wpływem mroźnej pogody będzie praktycznie cała Europa z Hiszpanią włącznie. W tym ostatnim kraju, kojarzonym ze słonecznym klimatem, już kilka razy w tym roku doszło do ataków zimy. Bardzo możliwe, że nadciąga kolejna taka fala. Pogoda może się też pogorszyć w północnej Afryce, która w trakcie tej zimy kilkukrotnie zmagała się już ze śnieżycami.

Pod wpływem mroźnej pogody będzie praktycznie cała Europa z Hiszpanią włącznie

Modele pogodowe wskazują, że może dojść do zmiany przepływu powietrza w Europie Północnej, co pozwoli wiatrom wschodnim na zastąpienie łagodniejszych zachodnich. Meteorolodzy obawiają się, że dojdzie do kumulacji dwóch systemów pogodowych przynoszących siarczyste mrozy, czyli wiru polarnego oraz niżu syberyjskiego. Brytyjczycy nie wykluczają, że ich kraj może zostać dotknięty "historycznym mrozem".

W Polsce należy się spodziewać mroźnej zimy z temperaturami poniżej -10 stopni. Najchłodniej zrobi się od soboty, kiedy to należy się spodziewać ujemnych temperatur również w ciągu dnia. Prognozy wskazują, że mróz utrzyma się przynajmniej przez cały przyszły tydzień.