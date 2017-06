Mikrograwitacja przyspiesza wzrost bakterii

W warunkach mikrograwitacji niektóre rodzaje bakterii mogą mutować, by szybciej wzrastać. To złe informacje dla naszych marzeń o kosmicznej turystyce.

Zdjęcie To niesamowite, ale bakterie szybciej rosną w warunkach mikrograwitacji /©123RF/PICSEL

Nie ma pewności, dlaczego niektóre rodzaje bakterii odpowiadają tak pozytywnie na warunki mikrograwitacji. Naukowcy z Uniwersytetu w Houston monitorowali bakterie Escherichia coli przez 1000 generacji w warunkach stymulowanej mikrograwitacji. Okazało się, że kolonia wzrasta znacznie szybciej w porównaniu do tradycyjnych warunków.



Okazało się, że bakterie E.coli przeszły co najmniej 16 różnych mutacji genetycznych wpływających na szybkość wzrostu indywidualnych osobników i całej grupy. To doprowadziło do 3-krotnego wzrostu kolonii w porównaniu do niezmodyfikowanych E.coli.



Co ciekawe, nawet gdy bakterie hodowane w mikrograwitacji na pewnym etapie przeniesiono do normalnych warunków, zachowały one 72-procentowy wzrost. Wskazuje to, że niektóre zmiany spowodowane przez mikrograwitacje mogą być trwałe.



- W rzeczywistości widzimy prawdziwe zmiany genomowe - trwałe zmiany. Teraz musimy dokładnie zrozumieć, co te zmiany robią - powiedział George Fox w Uniwersytetu w Houston.



Najnowsze badania potwierdzają wcześniejsze doniesienia, które sugerowały, że bakterie mogą łatwiej reprodukować się w kosmosie. Niektóre szczepy rosną nawet o 60 proc. szybciej w warunkach mikrograwitacji. Astronauci na pokładzie ISS muszą regularnie walczyć z bakteriami gromadzącymi się na różnego rodzaju urządzeniach elektronicznych.



Badania amerykańskich uczonych pomogą zrozumieć, jak lepiej zabezpieczyć sprzęty i ludzi przed wpływem zmodyfikowanych kosmicznie bakterii.