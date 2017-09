Masowe wymieranie gatunków oceanicznych coraz bliżej

Jeszcze przed 2100 r. może rozpocząć się masowe wymieranie gatunków oceanicznych. Czy jesteśmy w stanie mu zapobiec?

Ludzkość ma ogromny wpływ na Ziemię, ale przewidywanie długoterminowych efektów naszych działań nie jest proste. Prof. Daniel Rothman z MIT przekonuje, że jeżeli dodamy do oceanów 310 Gt (Gigaton) węgla, doprowadzimy do destabilizacji środowiska, która spowoduje masowe wymieranie gatunków. Taka ilość materiałów może trafić do zbiorników wodnych jeszcze przed 2100 r.



- To nie oznacza, że katastrofa nastąpi jutro. Jeżeli nie będziemy mieli tego pod kontrolą, cykl węglowy wejdzie w sferę, która będzie trudna do przewidzenia. W przeszłości geologicznej takie zachowania wiązały się z masowymi wymieraniami - powiedział Rothman.



Masowe wymieranie gatunków może wydarzyć się, jeżeli zmiana cyklu węglowego nastąpi szybciej niż planeta będzie się w stanie do niego przystosować. Według teorii kolejne masowe wymieranie zwierząt może nastąpić dopiero za 10 000 lat, ale do 2100 r. przekroczymy próg, po którym nie będzie już odwrotu.

W historii naszej planety było do tej pory pięć masowych wymierań gatunków. Zdaniem Rothmana szósta katastrofa będzie wynikiem tego, co robimy od czasów rewolucji przemysłowej.