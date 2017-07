Masa protonu jest mniejsza nim nam się wydawało?

Najnowsze kalkulacje wykazały, że masa protonu jest o 30 miliardowych części procenta mniejsza niż nam się wydawało.

Zdjęcie Nowe odkrycie fizyków dotyczące protonu /©123RF/PICSEL

Nowe eksperymenty popchnęły fizyków do weryfikacji, ile tak naprawdę waży proton. Eksperymenty przeprowadzane przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Maxa Plancka w Niemczech wykorzystały pole magnetyczne do przechwytywania protonu wewnątrz próżni, w której panuje temperatura bliska zeru absolutnemu. Określając prędkość cząstek, naukowcy mogli obliczyć masę protonu w porównaniu do jądra węgla 12 i wodoru cząsteczkowego.



Według najnowszych ustaleń, masa protonu wynosi obecnie 1,007 276 466 583 u (jednostek atomowych). To nieco mniej niż uznaje Komitet Danych dla Nauki i Techniki (CODATA), czyli 1,007 276 466 879 u. Różnica nie jest duża, ale stanowi poważny problem dla fizyków, bo nie wiadomo, skąd tak naprawdę się wzięła.



Wyniki badań zostały umieszczone na stronie internetowej arXiv.org, gdzie może przyjrzeć mu się grono międzynarodowych fizyków. Podobnie jak stała Plancka i prędkość światła w próżni, masa protonu jest jedną z podstawowych jednostek fizycznych. Jest m.in. używana do określenia tzw. stałej Rydberga.