Makabryczne odkrycie - dzieci złożone w ofierze

​Archeolodzy dokonali makabrycznego odkrycia w północnym Peru. Znaleziono szczątki co najmniej 12 dzieci, które zostały złożone w ofierze.

Zdjęcie W północnym Peru znaleziono szczątki dzieci złożonych w ofierze /fot. Portal Ancestral /materiały prasowe

W północnym Peru znaleziono 47 grobowców zawierających szczątki przedstawicieli cywilizacji Chimu. Co najmniej 12 z nich należało do dzieci. Wszyscy zostali oni zabici w ofierze bogom w celu sprowadzenia deszczu na wysuszoną krainę.

Reklama

Przypuszcza się, że cywilizacja Chimu powstała z kultury Moche około 900 r. n.e., na co wskazuje podobna ceramika i inne artefakty. Cywilizacje żyły na wąskim pasie ziemi o szerokości 32-160 km wciśniętym między Oceanem Spokojnym a Andami.



Podczas gdy dzisiaj region tej wydaje się niegościnny i jałowy, kiedyś był bogaty w rzeki, które wiły się u podnóży gór. Nawadnianie terenów było łatwe, a bogate oceany wypełniały sieci rybami i innymi morskimi przysmakami, pozwalając społeczeństwu się rozwijać.



To prawdopodobnie cywilizacja Chimu zbudowała największe prekolumbijskie miasto w całej Ameryce Południowej w miejscu zwanym Chan Chan. Obejmujące obszar 20 km2 miasto było ogromne i zbudowane niemal wyłącznie z cegieł mułowych. Cywilizacja Chimu rozwijała się, dopóki nie podbiło ich Imperium Inków w 1470 r., zaledwie 50 lat przed pojawieniem się Hiszpanów.

Cała cywilizacja Chimu była uzależniona od deszczów. Kiedy nagle ich zabrakło, zaczęto składać ludzi w ofierze.



- Cywilizacja Chimu zabijając dzieci chciała przyciągnąć deszcz, aby poprawić nawodnienie swoich terenów - powiedział Victor Campos, jeden z autorów niezwykłego odkrycia.



Odnalezione szczątki mają poprzecinane żebra, co świadczy o fakcie, że nieszczęśnikom próbowano usunąć serca.