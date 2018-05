Ludzie byli w Arabii Saudyjskiej już 85 000 lat temu

Naukowcy odkryli w Arabii Saudyjskiej zbiór ludzkich odcisków stóp sprzed 85 000 lat.

Zdjęcie Ślady kopalne ludzi współczesnych w Arabii Saudyjskiej /materiały prasowe

Nowe odkrycia łączą się z wcześniejszym znaleziskiem kości palca datowanym na ten sam okres. To wskazuje, że nasi przodkowie pojawili się na Bliskim Wschodzie dziesiątki tysięcy lat wcześniej niż do tej pory sądzono.



Badacze wciąż analizują ślady stóp, które rozpraszają się w różnych kierunkach. Kompletne wyniki mają zostać opublikowane w najbliższych miesiącach. Okazuje się, że Arabia Saudyjska 85 000 lat była zupełnie inna niż dzisiaj. Ślady pochodzą z czasów, w których nie były to rejony pokryte pustynią a jeziorami. Środowisko tętniło tu życiem. Trawy otaczały mokradła, a zwierzęta takie jak kudu, afrykańskie dzikie osły i żubry zapewniały wystarczający pokarm dla ludzi.



Uważa się, że stanowiło to idealną trampolinę dla ludzi współczesnych, którzy w końcu zdecydowali się wyjść z kontynentu afrykańskiego. Tam też prawdopodobnie trafili na neandertalczyków, którzy opuścili Czarny Ląd wcześniej.



Pierwotnie uważano, że ludzie współcześni opuścili Afrykę około 60 000 lat temu, ale najnowsze odkrycia sugerują, że było to znacznie wcześniej.