Lodowce Azji topnieją - miliard ludzi jest zagrożonych

Z powodu zmian klimatycznych lodowce Azji stopniowo maleją. Co trzeci z nich zniknie do 2100 r., nawet jeżeli globalna średnia temperatur nie wzrośnie więcej niż o 1,5 stopnia Celsjusza.

Symulacje wykazały, że do 2100 r. światowe średnie temperatur nie wzrosną więcej niż o 2oC. W przypadku, gdyby wzrosła o 3,5oC doszłoby do stopienia 49 proc. lodowców, a przypadku podwyższenia temperatur o 6oC zniknęłoby aż 65 proc. lodowców Azji.



Lodowce Azji stanowią trzecie co do wielkości złoża lodu i śniegu (po Arktyce i Antarktyce), a także zawierają wiele dużych rzek, takich jak Ganges, Indus, Rupal i Brahmaputra. Wiele z nich znajduje się na niskich szerokościach geograficznych i występują tylko na wysokościach ok. 5500 m n.p.m. Niestety, wzrost średnich temperatur zmniejsza trwałość dotychczasowej granicy zimna, więc widać już pierwsze oznaki topnienia.



Topnienie azjatyckich lodowców powoduje zmianę dystrybucji wód w powiązanych z nimi rzekach. To z kolei może doprowadzić do zmian w rolnictwie, rybołówstwie i energetyce. Dojdzie nie tylko do katastrofalnych powodzi w miesiącach letnich, ale także niedoboru wody.

Sam Ganges jest źródłem życia dla około miliarda ludzi, którzy są bezpośrednio zagrożeni zmianami klimatycznymi.