Linie lotnicze All Nippon Airways odbierają swój pierwszy A321neo

Japońskie linie lotnicze All Nippon Airways (ANA) odebrały swój pierwszy A321neo, zostając jednym z pierwszych operatorów wersji samolotu napędzanej silnikami turbowentylatorowymi Pratt & Whitney PW1100G-JM.

Zdjęcie Airbus A321neo /materiały prasowe

A321neo linii ANA jest skonfigurowany do przewozu 194 pasażerów z 8 miejscami w klasie premium i 186 w klasie ekonomicznej. Samolot zacznie realizować regularne połączenia krajowe od połowy września. Jest to pierwszy samolot ANA przeznaczony do lotów na trasach krajowych, który wyposażono w pokładowy system rozrywkowy przy każdym fotelu.



ANA obecnie eksploatuje 16 samolotów z rodziny A320 i zamówiła 29 kolejnych. Macierzysta spółka ANA HOLDINGS (ANA HD) zamówiła również trzy samoloty A380.



A321, największy przedstawiciel rodziny A320, może przewozić od 185 do 240 pasażerów w zależności od konfiguracji kabiny. Dzięki najnowszym silnikom, usprawnieniom aerodynamicznym i innowacjom w konstrukcji kabiny A320 obecnie ogranicza zużycie paliwa o 15 proc. na pasażera (z perspektywą redukcji o 20 proc. do 2020 roku) i może przelecieć nawet 7400 kilometrów bez międzylądowań - więcej, niż jakikolwiek inny pasażerski samolot wąskokadłubowy.



Rodzina A320, najlepiej sprzedająca się linia produktów wąskokadłubowych na świecie, składa się z czterech modeli (A318, A319, A320, A321) przewożących od 100 do 240 pasażerów. Do dziś klienci złożyli ponad 13 200 zamówień na samoloty z tej rodziny, a ponad 7700 maszyn dostarczono około 400 klientom i operatorom na całym świecie.