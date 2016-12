Które dzieci nie dostaną prezentów na święta?

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a to oznacza, że dzieci na całym świecie liczą na prezenty za dobre zachowanie. Specjaliści zajmujący się problemem bezpieczeństwa w internecie ujawnili w związku z tym, w których państwach milusińscy w wykazywali najwięcej ryzykownych zachowań online w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Internet "Było zdjęcie, więc to prawda!" - młodzi niebezpiecznie wierzą sieci

Na podstawie globalnych danych statystycznych pochodzących z modułu kontroli rodzicielskiej Kaspersky Lab stwierdzono, że najwięcej prób wejścia na niebezpieczne strony internetowe przez nieletnich użytkowników odnotowano w Izraelu, następnie w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Szwecji oraz Kanadzie. W Polsce (9 miejsce na liście) dzieci próbowały sięgać po niedozwolone treści średnio 210 razy na osobę.

Badanie obejmuje okres od grudnia 2015 r. do listopada 2016 r. i wykorzystuje dane pochodzące z rozwiązań bezpieczeństwa firmy Kaspersky Lab przeznaczonych dla systemów Windows oraz macOS z włączonym modułem kontroli rodzicielskiej. Statystyki opierają się na liczbie zarejestrowanych przez moduł prób odwiedzenia stron, które należą do jednej z kategorii, uznanych przez ekspertów z Kaspersky Lab za najbardziej niebezpieczne dla dzieci. Statystyki prezentowane są w formie liczby prób otwarcia takich zasobów na jednego użytkownika w roku.

Z rezultatów badania wynika, że największe prawdopodobieństwo odwiedzenia stron z kategorii „treści dla dorosłych” dotyczy dzieci z Japonii (34 próby na osobę). Młodzi internauci z Polski byli zainteresowani takimi treściami w znacznie mniejszym stopniu — wynik wyniósł poniżej 10 prób na osobę. Inna kategoria zasobów online, która była bardzo popularna w Japonii, to „pirackie oprogramowanie, muzyka i filmy” (104 próby wejść). Polskie dzieci próbowały otwierać strony z tej grupy rzadziej — 46 próby na osobę. Ponadto okazało się, że młodzi Włosi i Polacy są najbardziej zainteresowani hazardem (odpowiednio 3,6 i 2,3 prób na osobę), podczas gdy dzieci z Portugalii najczęściej odwiedzały strony zawierające wulgarny język (60 prób). Izraelskie dzieci wykazywały największe zainteresowanie alkoholem, tytoniem oraz narkotykami (689 prób na użytkownika). Kategoria ta była także popularna w Polsce – 149 prób na osobę. Z kolei najwięcej prób odwiedzenia stron z treściami związanymi z przemocą (1,8) zarejestrowano wśród dzieci w Stanach Zjednoczonych. Kategoria ta nie należała do popularnych wśród polskich dzieci.

Dla oddania sprawiedliwości należy wspomnieć, że nie wszystkie te próby są celowe. Dzieci mogą wejść na takie strony nieumyślnie, klikając baner lub odsyłacz udostępniony przez kogoś innego lub po prostu wyświetlany na innym zasobie online — np. w sekcji z reklamami. Z kolei inne badanie przeprowadzone przez Kaspersky Lab w 2016 r. i obejmujące 3 780 rodzin w siedmiu krajach pokazuje, że młodzi Rosjanie i Amerykanie - jak sami przyznają - są bardziej skłonni niż inne dzieci ukrywać dowody potencjalnie niebezpiecznej aktywności online przed swoimi rodzicami, jak również uzyskiwać dostęp do treści, które są nieodpowiednie dla dzieci.

„Wiedza to potęga. To powiedzenie sprawdza się zwłaszcza w odniesieniu do rodziców, którzy muszą chronić swoje dzieci przed niepożądanymi, a czasem niebezpiecznymi informacjami zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym” — powiedział Piotr Kupczyk, dyrektor biura komunikacji z mediami, Kaspersky Lab Polska. „Rodzic nie może być zawsze przy swoim dziecku, aby zapobiec przypadkowemu zetknięciu się z, powiedzmy, treściami pornograficznymi lub stronami promującymi zażywanie narkotyków. To dlatego wyspecjalizowane rozwiązania IT pełnią tak ważną rolę, jeśli chodzi o ostrzeganie rodziców i pomaganie im w zapobieganiu przeglądania tego rodzaju treści przez dzieci”.