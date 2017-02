Kryształy, które stworzą prąd elektryczny ze światła

Naukowcy z Uniwersytetu w Oulu odkryli nowy materiał, który jest zdolny do zamiany różnych rodzajów energii w prąd elektryczny. Materiał ten ma postać kryształów perowskitu.

Zdjęcie Perowskit (nie KBNNO) /materiały prasowe

Nowy materiał znany jako KBNNO (nazwa nadana na podstawie wzoru chemicznego) może przekształcić ciepło, światło widzialne i zmiany ciśnienia w prąd elektryczny. Podobnie jak inne kryształy perowskitu, KBNNO wykazuje właściwości ferroelektryczne. Materiał ten jest zorganizowany w dipole elektryczne, które zachowują się jak malutkie igły kompasu, a gdy się one przemieszczają, powstaje prąd elektryczny.



Badania opublikowane w "Applied Physics Letters" opierają się na wcześniejszych studiach, które wykazały, że w temperaturze kilkuset stopni poniżej zera KBNNO tworzy prąd elektryczny ze światła widzialnego. Najnowszych badań dokonano w temperaturze pokojowej. Naukowcy zbadali zdolność KBNNO do zamiany światła w prąd elektryczny, a ponadto analizowali, jak materiał reaguje pod zmieniającym się ciśnieniem i temperaturą. Był to pierwszy raz, gdy wszystkie wymienione właściwości oceniono na raz.



Podczas gdy KBNNO można wykorzystać do zamiany wszystkich form energii w prąd elektryczny, nie ma on tak dużego natężenia, jak w przypadku bardziej wyspecjalizowanych kryształów. Naukowcy mają nadzieję, że będzie dało się to poprawić.



KBNNO może mieć kilka zastosowań w przemyśle, m.in. do ładowania urządzeń elektrycznych ze źródeł ekologicznych, bez konieczności podłączania ich do gniazdek elektrycznych. Prototyp tego typu urządzenia powinien powstać w następnym roku, a jeżeli uda się odpowiednio zmodyfikować kryształy, możliwa będzie komercjalizacja tej technologii.