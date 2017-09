Kanadyjska wioska starsza od piramid

W Kanadzie odnaleziono starożytną wioskę, która jest o 10 000 lat starsza od egipskich piramid.

Zdjęcie Starożytna wioska odkryta na kanadyjskiej wyspie Fot. Grant Callegari/Hakai Institute /materiały prasowe

Przez setki, a może i tysiące lat, kolejne pokolenia narodu Heiltsuka, czyli jedna z trzech rdzennych grup ludności w Kanadzie, przekazywały ustne historie o swoim pochodzeniu. Twierdzą oni, że ich przodkowie uciekli do nadbrzeżnych obszarów Kanady, które nie zamarzły podczas epoki lodowcowej.



Nowe wykopalisko na wyspie Triquet w Kolumbii Brytyjskiej potwierdza te rewelacje. Zespół naukowców pod kierownictwem archeolog Alishy Gauvreau z Uniwersytetu Wiktorii zbadał ten teren pod koniec 2016 r. Odkryto kilka artefaktów, które wydają się być pozostałościami starożytnej wioski.



Naukowcy przesłali odkryte fragmenty węgla drzewnego do analizy. W wyniku badań stwierdzono, że liczą one od 13 613 do 14 086 lat. Oznaczałoby to, że wioska powstała długo przed piramidami w Egipcie.

Zdjęcie Wykopalisko na wyspie Triquet w Kolumbii Brytyjskiej było dużym zaskoczeniem Fot. Grant Callegari/Hakai Institute / materiały prasowe

Są to jedne z najstarszych artefaktów w Ameryce Północnej. W 1977 r. archeolodzy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego wykopali grot włóczni i kość mastodonta w tej okolicy. Kanada jest zatem bogatym miejscem do badania przeszłości. Najnowsze odkrycie pomoże archeologom zrozumieć, jak powstały inne cywilizacje północnoamerykańskie, podobne do narodu Heiltsuka.