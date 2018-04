Kamienie słoneczne źródłem sukcesów wikingów

Wikingowie odkryli nowe lądy Islandii, Grenlandii i Ameryki Północnej bez dostępu do nowoczesnych instrumentów nawigacyjnych. Jak więc byli w stanie tak skutecznie poruszać się po morzach? Najnowsze badania sugerują, że było to możliwe tylko dzięki zastosowaniu kryształowych kamieni słonecznych.

Zdjęcie Sukcesy wikingów nie byłyby możliwe bez kamieni słonecznych /© Glowimages

Dwaj naukowcy stworzyli symulacje komputerowe ukazujące jak przydatne były kryształowe kamienie słoneczne w podróżach wikingów z Norwegii na Grenlandię. O tajemniczych kamieniach mówi wiele podań z Islandii opisujących wydarzenia mające miejsce wśród wikingów w IX, X i XI wieku. Według tych podań, wikingowie trzymali przezroczyste kryształy w powietrzu na tle gęstej arktycznej mgły i ciężkich chmur. Na podstawie polaryzacji światła i kształtowi rzucanych promieni, nawigatorzy byli w stanie obliczyć kierunek Słońca, nawet gdy nie było ono widoczne.



Niektórzy historycy uważają istnienie kamieni słonecznych za kłamstwo, ponieważ nigdy nie odkryto żadnego z nich. Najnowsze badania pokazują, że kryształy mogły znacząco zwiększyć szanse na pokonanie dróg wodnych Oceanu Atlantyckiego.



Podczas przeprowadzonych symulacji odkryto, że wikingowie w ciągu 300 lat odbyli około 1000 rejsów między norweskim Bergen a Grenlandią. Podczas żeglugi co trzy godziny korzystali z kamieni słonecznych, dzięki czemu ich skuteczność docierania do celu wynosiła aż 92 proc. Gdyby korzystali z kamieni co cztery godziny, dokładność ich podróży spadłaby do zaledwie 32-58 proc. Jeszcze rzadsze korzystanie z kamieni słonecznych zmniejsza ryzyko powodzenia wyprawy do zaledwie 1-6 proc., w zależności od sezonu.



Symulacje potwierdzają, że bez kamieni słonecznych sukcesy wikingów nie byłyby możliwe.