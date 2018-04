Innowacyjne urządzenie do oczyszczania słonej wody

​Naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin stworzyli urządzenie, które jest w stanie wytworzyć czystą wodę pitną za pomocą światła słonecznego i taniego żelu.

Zdjęcie Zaczyna nam brakować wody pitnej /© Glowimages

Urządzenie opisane w "Nature Nanotechnology" wykorzystuje hydrożel do oczyszczania wody. Dzięki udziałowi energii słonecznej i właściwościom hydrofilowym, możliwe jest wytwarzanie czystej wody z dowolnego źródła, nawet z Morza Martwego.

- Zmieniliśmy całe podejście do konwencjonalnego odparowywania wody - powiedział Guihua Yu, jeden z twórców urządzenia.



Generator pary wodnej wykorzystuje energię słoneczną do rozpoczęcia procesu parowania wody. Gromadzi się ona na szczycie pojemnika z zanieczyszczoną wodą, w którym zbierają się opary. Korzystając z nanostrukturalnych żeli, możliwe jest odsalanie wody w sposób tańszy od innych dotychczas stosowanych.



Przeprowadzono już pierwsze testy innowacyjnego urządzenia, podczas którego wykorzystano próbki wody z Morza Martwego. Osiągnięto poziom soli akceptowalny przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).



- Nasze testy zewnętrzne wykazały dzienną produkcję wody destylowanej do 25 l/m3. To wystarczające ilości na potrzeby gospodarstw domowych, a nawet do użytku na obszarach katastrof - dodał Yu.

Według ONZ, co roku na świecie z powodu picia skażonej wody umiera więcej osób, niż w wyniku wojen. Do 2050 r. aż jedna na cztery osoby może mieć ograniczony dostęp do świeżej wody.